¡¡Âçºå¶Í°þ¤Ç13Ç¯½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¿Í¸ý10Ëü¿ÍÅö¤¿¤ê6ÎãÌ¤Ëþ¤Î¡Ö´õ¾¯¤¬¤ó¡×¤È¤ÎÆ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤ëÊ¡¿¹ÂçæÆ¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ú¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ22ÆüÌÜ¡Û¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿Ê¡¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀè½µ¡¢½é¤á¤Æ½©¥¥ã¥ó¥×IN¹âÃÎ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÏÂçºå¶Í°þ»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¿¹Í§ºÈ¤¬ºßÀÒ¡£º£²ó¤Ï¼ã¼êÃæ¿´¤Î¹âÃÎ½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»Ö´ê»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ú²ÝÂê¡Û¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Æ¡¡¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼Îý½¬¤Ï¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÈè¤ì¤¿¡£¾Ð¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ·ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Á¡©¾Ð¡×¤È¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¿¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ä¡¢¿¹¤¬Êá¼êÎý½¬¤Ç´À¤òÎ®¤¹¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö²þ¤á¤Æ¡ØÌîµå¡Ù¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¡Ø»ä¤â´èÄ¥¤ë¤¾¡Á¡ÙËÜÆü¤â¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¡ØºÇ¸å¤Ï¾¡¤Ä¡ª¡ª¡ÙÊ¡¿¹ÂçæÆ¡×¤Èµ¤·¡¢¿¹¤ÎÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡¿¹¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯6·î15Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ýµð¿ÍÀï¤ÇÆÃÊÌ»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¿¹¤ÏÊá¼êÌò¤òÌ³¤á¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ÇÃËµã¤¤¹¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¬¤ó¼£ÎÅ ¡×¡ÖÆ®ÉÂÀ¸³è¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸´õ¾¯¤¬¤ó´µ¼Ô¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅË¡¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Í§¾ð¤Ë¤ÏÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÊ¡¿¹¤µ¤ó¤â¡¢¿¹¤µ¤ó¤â¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¿´¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡ªº£Æü¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¹¡×¡ÖÌîµå¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤ï¤ì¤¿Í§¾ð¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£