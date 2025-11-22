¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¡È¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¡Éµ±¤¯¡¡¡ÖÍýÁÛÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¡È¤Þ¤ë¶»¡É ³Ú¤·¤ß¡ª¡×¡ÖÈ©¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¤È»ëÀþ½¸¤á¤ë
¡¡¸µAKB48¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·ºî¥Ö¥é¡ÖB.B.Bra¡Ê¥Ó¡¼¥Ó¡¼¥Ö¥é¡Ë¡×¤ÎÈ¯Çä¤òÊó¹ð¤·¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£½À¤é¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¡È¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¡É¤Ç¿·¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2ËçÌÜ¡Ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¡È¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¡Éµ±¤¯¾®ÅèÍÛºÚ
¡¡¾®Åè¤Ï¡ÖÃ¯¤Ç¤â¡¢ÍýÁÛ¤Î¡È¤Þ¤ë¶»¡É¤ò³ð¤¨¤ë¡×¤È·Ç¤²¤ëº£²ó¤Î¿·ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥¹¥È¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬Íß¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤»¤¿¤¤¡×¡Ö°ÌÃÖ¤ò¹â¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍýÁÛ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦³«È¯¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ÏÆ¹âÀß·×¤ÇÏÆÉôÊ¬¤òÀ°¤¨¡¢L»ú¥ï¥¤¥ä¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤Ä¤Ä¡¢Á°Ãæ¿´¤òÄã¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈ©Åö¤¿¤ê¤ò·Ú¸º¤·¤¿ÅÀ¤òµó¤²¡¢¡Ö¥ï¥¤¥ä¡¼Æþ¤ê¤Ê¤Î¤ËÄù¤áÉÕ¤±´¶¤¬¤Ê¤¯¡¢Ãå¤±¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µ¡Ç½À¤ÈÆ±¤¸¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ÏÍÎÉþ¤Ë¶Á¤«¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢2¥È¡¼¥ó¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÇÛ¿§¤Ë¡×¡Ö¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥«¥Ã¥×¤Ç³ê¤é¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ROSIR¤é¤·¤¤¾åÉÊ¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖB.B.¥Ö¥é¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤ò¤Þ¤ë¤¯À°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È¸ì¤ë¾®Åè¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î½÷À¤ÎÀ¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ»îºî¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤·¡¢¡Öµ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ö¥é¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Þ¤ë¶»¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊó¹ðÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍýÁÛÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÍýÁÛ¤Î¡É¤Þ¤ë¶»¡É ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÈ©¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
