21Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶è¤Ë¤¢¤ë¾ã³²Ê¡»ã¤Î»Ù±ç»ÜÀß¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶è¤Î¡ÖÃÏ°è³èÆ°»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¼«Í·´Û¤Þ¤Û¤í¤Ð¡×¤Ç¤¹¡£

21Æü¤Î¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¡Ö·úÊª¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö14Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÌó4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤°ìÉô2³¬·ú¤Æ¡¦Ìó442Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤Î»ÜÀß¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²ÐºÒÈ¯À¸»þ¡¢»ÜÀßÆâ¤ËÍøÍÑ¼Ô¤ä¿¦°÷¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£