¡áLOVEÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¿·¥Ø¥¢¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬ÇÜÁý¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡Û»Ø¸¶è½Çµ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡áLOVE¤ÎÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤¬11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥«¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ø¸¶¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹27ºÐÈþ½÷¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬ÇÜÁý¡×¥¶¥¯¥¶¥¯ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿·¥Ø¥¢
ÂçÃ«¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌÓÀè¥¶¥¯¥¶¥¯ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è ¥Ï¥Ã¥·¥å¥«¥Ã¥È¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤Æ ¤É¤¦¤«¤Ê¤¡¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î´Ú¹ñ¼°¥¦¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥«¥Ã¥È¡×¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ý¡¼¥º¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â»÷¹ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬ÇÜÁý¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡¢¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¸ø³«
¢¡ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤Î¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤ËÈ¿¶Á
