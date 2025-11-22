ÎëÌÚÆà¡¹¡¢¥®¥ã¥ë»þÂå¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼Á°¤ËºÂ¤ë·» ÁÄÊì¤Î²È¤Ç¤Î¥×¥é¥Ù¼Ì¿¿¤Ë¡Öµ®½Å¤Ê·»Ëå2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/22¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¤¬11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï¡ÖPopteen¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥Ã¥×¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¥â¥Ç¥ë»þÂå¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È·»¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û37ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È¡×ÁÄÊì¤Î²È¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥®¥ã¥ë»þÂå¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¤¡¤Á¤ã¤ó²È¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë»ä¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¥É¡¼¥ó¤ÈÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Popteen¥â¥Ç¥ë»þÂå¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥®¥ã¥ë»þÂå¤Î»ä¤Ç¤¹¡×¤È²û¤«¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¹õ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡ô¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç·»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Öº£¤âÁ°¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²3Ëç¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óºÇ¹â¡×¡Öµ®½Å¤Ê·»Ëå2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÎëÌÚÆà¡¹¡¢Popteen¥â¥Ç¥ë»þÂå¤Î¼Ì¿¿¡õ·»¤òÈäÏª
¢¡ÎëÌÚÆà¡¹¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
