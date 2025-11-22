¤¨¡ª¡ª¸«¤Æ¤ë¤À¤±¡ª¡©


¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Á¥ê¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯ÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà»á¤¬¤¤¤Æ¡¢Æ±Î½¤«¤é¤Ï¡ÖÈà»á¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëËèÆü¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÈà»á¤Ï¥â¥é¥Ï¥éµ¤¼Á¤ÎÃËÀ­¤Ç¤·¤¿¡£

¥Ç¡¼¥È¤Ï¾ï¤ËÈà¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢²ñÏÃ¤Ï¤¤¤Ä¤â¾å¤«¤éÌÜÀþ¡£ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤»þ¤À¤±Í¥¤·¤¯¤µ¤ì¡¢Çº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬°­¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤ËÍ¡¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÉÕ¤­¹ç¤¤»Ï¤á¤¿º¢¤ÎÍ¥¤·¤¤Èà¤Î»Ñ¤ä¡¢¡ÖÈà¤ò¼º¤Ã¤¿¤é°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤µ¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÌ¤ì¤é¤ì¤º¡Ä¡£

¡ÖËÜÅö¤ÏÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢Èà¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï»ä¤¬¥À¥á¤À¤«¤é¡£¤³¤ó¤Ê»ä¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢»ä¤Ï¹¬¤»¼Ô--¡×¤½¤¦¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤­¤¿¥Á¥ê¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ËËÜÅö¤Î¹¬¤»¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¥Á¥ê¥Ä¥â¥ëÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥â¥é¥Ï¥éÈà»á¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤¤ °­¤¤¤Î¤Ï»ä¤Ê¤Î¡©¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

