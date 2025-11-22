¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¡WÇÕÃêÁª²ñ¤òÁ°¤Ë¡Ö¤É¤³¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¡£°ÜÆ°¤äµ¤¸õ¤ÎÄ´À°¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÁÈ¤Ë¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬22Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤ò»ë»¡¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡12·î5Æü¤ËÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÇWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¡ÊÍèÇ¯6·î11Æü³«Ëë¡Ë¤ÎÃêÁª²ñ¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤É¤³¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤¤È¤«¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ÇÀï¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£Âç²ñ¤ÏÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Î3¥«¹ñ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢»þº¹¤òÈ¼¤¦°ÜÆ°¤äÉ¸¹âº¹¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö°ÜÆ°¤äµ¤¸õ¤ÎÄ´À°¤¬Áª¼ê¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÁÈ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È´õË¾¤·¤¿¡£
¡¡Å·¹ÄÇÕ·è¾¡Á°¤Ë¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½FW¤Î³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ë¤â½ÐÀÊ¡£¼«¿È¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿1968Ç¯¤Î¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤Ç¡¢³øËÜ¤µ¤ó¤ÏÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÆ¼¥á¥À¥ë¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÎÀï¤¤¤Ç¤âÆüËÜ¤Ï¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤È¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°ÎÂç¤ÊÊý¡£¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢³øËÜ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢º£Æü¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ÇÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»Ãæ¤òÅÇÏª¡£
¡¡À¸Á°¤Ë³øËÜ¤µ¤ó¤¬WÇÕ´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤òÊ¹¤¡ÖÅ·¹ñ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£WÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£