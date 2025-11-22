¡Ö¤â¤¦12Ç¯¤â·Ð¤Á¤Þ¤¹¤«¡×¡È¥Ò¡¼¥ë²½¡É¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤â¤·¤ß¤¸¤ß¡Ä¤«¤Ä¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ÈÅ·ºÍ¡É¤È¤Î²û¤«¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¥Ò¡¼¥ë¤Ã¤×¤ê¤¬·òºß¤Î¡È½÷Äë¡É¤â»×¤ï¤º¤·¤ß¤¸¤ß¡Ä¡£²û¤«¤·¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿SNS¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾¯¤·¶ÛÄ¥µ¤Ì£¡Ä¡© 12Ç¯Á°¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢½êÂ°¤Î¡ÈÊý½®¤ÎÅ·ºÍ¡É´ÝÆ£ÀµÆ»¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö12 years ago today¡×¤ÎÊ¸¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¢¥¹¥«¡ÊASUKA¡Ë¤È»£±Æ¤·¤¿Åö»þ¤Îµ®½Å¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡´ÝÆ£¤È¥¢¥¹¥«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2014Ç¯6·î16Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥«¥Ê¥×¥í¥Þ¥Ë¥¢:¥ê¡¼¥Á¡×¤Ë¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¡õÎ¤Â¼ÌÀ°á»ÒÁÈ¤ÈÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃç¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤âÅö»þ¤Î¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¡¢¤ä¤ä¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Î¥¢¥¹¥«¤È¥Ô¡¼¥¹¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤ë´ÝÆ£¤È¤ÎÂÐÈæ¤¬¿·Á¯¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥¢¥¹¥«¤â¡Ö¤â¤¦12Ç¯¤â·Ð¤Á¤Þ¤¹¤«¡Á¡×¤È¥ê¥×¥é¥¤¤ÇÈ¿±þ¡£µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ï³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¸«¤é¤ì¡¢¡Ö¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö2¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£Á´¤Æ¤ÎÅØÎÏ¤Ë´¶¼Õ¡×¡Ö¤³¤Î»þ¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Ï»Ø¿ô´Ø¿ôÅª¤ËÅÁÀâ¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¾å¼Á¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤ÆÀ¤³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Çµ±¤Â³¤±¤ë¥¢¥¹¥«¤ò¾Þ»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
