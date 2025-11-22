¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹1°Ì¤ÎÆ£Àî¤¬ÆþÃÄ¹ç°Õ¡¡Éð´ï¤ÏºÇÂ®153¥¥í¤ÎÂ®µå
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿µÜºê¡¦±ä²¬³Ø±à¹â¤ÎÆ£ÀîÆØÌéÅê¼ê¡Ê18¡Ë¡á183¥»¥ó¥Á¡¢88¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡á¤ÎÆþÃÄ¤¬22Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£µÜºê¸©±ä²¬»ÔÆâ¤Ç¸ò¾Ä¤·¡¢·ÀÌó¶â8ÀéËü±ß¡¢Ç¯Êð800Ëü±ß¤Ç¹ç°Õ¡£ºÇÂ®153¥¥í¤ÎÄ¾µå¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢¹äÂ®µå¤ò¼´¤Ë»°¿¶¤òÃ¥¤¦»³²¼½ØÊ¿Âç¤òÍýÁÛ¤ÎÅê¼ê¤Ëµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼«Ê¬¤â»°¿¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¥»°¿¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿»£±Æ¤Î¤¿¤áÍÑ°Õ¤·¤¿¿§»æ¤Ë¤Ï¡Ö·ÑÂ³¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ë¤ÏÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤¬É¬Í×¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë