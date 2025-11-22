ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤ë¤âÆþ±¡ÈñÍÑ¤¹¤éÊ§¤¨¤º¡Ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÁ´¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤ÎºÇ´ü¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤¬ÎÞ¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö¹¬¤»¡×
¡üÃÎ¿Í¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ½ê»ý¶â¤òÁ´¤Æ¼º¤¦
ÇÐÍ¥¤ÎÈøÌî¿¿Àé»Ò¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË14:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¡£Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö»ä¤ÎÉã¤Î¤Ê¤ì¤Î¤Ï¤Æ2¡ÁÁ´¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿ÃË¤ÎºÇ´ü¡Á¡×¡£Á°ºî¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÊë¤é¤¹ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¡¦Ê¿»³¤µ¤ó¤Î¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¡£
°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ´ü¤Þ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»Â³¤±¤¿Ê¿»³¤µ¤ó¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿ÈøÌî¤Ï¡Ö¸ÉÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ë»à¤Í¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡È¤Ê¤ì¤Î¤Ï¤Æ¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤Î¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¡£Èà½÷¤¬¸«¤Ä¤á¤¿¡¢¡È¤Ê¤ì¤Î¤Ï¤Æ¤Î¤Ê¤ì¤Î¤Ï¤Æ¡È¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿ÈøÌî¿¿Àé»Ò
¡û¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ì¤Ð²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä
2025Ç¯²Æ¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÀ¸¤¤ëÊ¿»³¤µ¤ó(75)¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤È¡¢²ÈÂ²¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¸½ÃÏ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤ÏµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2004Ç¯¤ËÃÎ¿Í¤Î¤â¤¦¤±ÏÃ¤Ë¾è¤ê¡¢ºÊ»Ò¤òÆüËÜ¤Ë»Ä¤·¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ØÅÏ¤Ã¤¿Ê¿»³¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÎ¿Í¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ½ê»ý¶â¤òÁ´¤Æ¼º¤¤¡¢ÆüËÜ¤ØÌá¤ë¤ËÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Þ¥Ë¥é¤Ç¶â¤â²È¤â¤Ê¤¤Î®Å¾¤ÎÊë¤é¤·¡£¸½ÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À¤Ëµß¤ï¤ì¤ÆÆâ±ï´Ø·¸¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¼¡¦¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
²°Âæ¤ò°ú¤¤¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡ÈÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡É¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ËºÊ¡¦¥Æ¥¹¤µ¤ó¤¬µÞÀÂ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤â´§Æ°Ì®·ìÀò¾É¤ÇÅÝ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ì¤Ð²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼ê½ÑÂå¤É¤³¤í¤«Æþ±¡ÈñÍÑ¤¹¤éÊ§¤¨¤º¡¢²ÈÂ²¤ËÊú¤¤«¤«¤¨¤é¤ì¤ÆÂà±¡¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤Ï¤äµ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤Ê¿»³¤µ¤ó¤ò¡¢¥Æ¥¹¤µ¤ó¤ÎÁ°É×¤ÎÌ¼¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤µ¤ó¤È¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¤¬·üÌ¿¤Ë²ð¸î¤¹¤ëÆü¡¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤Ï¼ê½Ñ¤ËË¾¤ß¤ò¤«¤±¡¢ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¼Â¤ÎÌ¼¤ä¡¢»ñ»º²È¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¼ê½ÑÂå¤ò¹©ÌÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿Ê¿»³¤µ¤ó¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡û¡ÖÆüËÜ¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¼ä¤·¤¤¹ñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡È¤Ê¤ì¤Î¤Ï¤Æ¡É¤È¤¤¤¦½Å¤¤¸ÀÍÕ¤Î±ü¤Ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â¤É¤³¤«²¹¤«¤¤¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿º£²ó¤ÎºîÉÊ¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈøÌî¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¤§¡Ä¡£ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤â°ì½Å¤Ë¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤Î¤¢¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢3ÉÃ·Ð¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤ò¤¹¤Ù¤ÆËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í(¾Ð)¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢µß¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡×
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÊ¿»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¡£ÈøÌî¤â¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ø¤Îµ¢¹ñ¤¬¤«¤Ê¤ï¤º¡¢°ì¸«¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î²ÈÂ²¤ä¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¿ÆÍ§¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤¿¡£¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÆüËÜ¤Ê¤é¸ÉÆÈ»à¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½õ¤±¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸ÉÆÈ»à¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¼ä¤·¤¤¹ñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ü°õ¾Ý¿¼¤¤¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤»Ñ
µÁÍý¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤µ¤ó¤¬¡¢Êì¡¦¥Æ¥¹¤µ¤óË´¤¸å¡¢µÁËå¤Î¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¤ÎÊì¿ÆÌò¤òÃ´¤¤¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÊ¿»³¤µ¤ó¤ò´ÇÉÂ¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤¿»Ñ¤â¶»¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤µ¤ó¤Î¿¿¤Î¶»Ãæ¤ÏÃÎ¤ëÍ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ëå¤Î¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤¬¡¢ºß¤ê¤·Æü¤Î¥Æ¥¹¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡Ä¡£·ì±ï¤òÄ¶¤¨¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
Ê¿»³¤µ¤ó¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«?¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Ã¯¤«¤¬Á÷¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤Ë¡¢ÎÉ¤¤¤â°¤¤¤â¤Ê¤¤¤«¤é»ä¤Ë¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¸ì¤Ã¤¿ÈøÌî¡£
¡Ö¡È¤â¤·¤¢¤Î»þ¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤Ë¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ä¡É¤È¤«¡¢¡È¤â¤·¡û¡û¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¡È¤¿¤é¤ì¤Ð¡É¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¡£Ê¿»³¤µ¤ó¤¬¡È¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¡É¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¿ÍÀ¸¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¶ì¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤â¡¢¼þ¤ê¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¸ý¡¹¤Ë¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤¬¾ï¤Ë¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤À¤«¤é»ä¤â¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
(º¸¤«¤é)Ê¿»³¤µ¤ó¡¢Ì¼¡¦¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡û¡Ö¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë
¼èºà¤Î½ª¤ï¤ê¡¢µî¤ë11·î4Æü¤Ë44ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈøÌî¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¡¢¡È½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡É´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½ù¡¹¤ËÀ°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¤ÎÀ¸³è¤ä»Å»ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡Ä¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤Ã¤È¹¬¤»¤À¤í¤¦¤·³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö²¿¤«¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÄ¾´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¡È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤¬µÈÆü¡É¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¤â¤Ã¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø³Ú¤·¤¤!¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤°»Ï¤á¤Á¤ã¤¦¡£»Å»ö¤âÍ·¤Ó¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ë¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ºÇ¶á¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÀ³Ê¤¬É½¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ëÆü¤Õ¤È¡¢¡ÈÂæÏÑ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤!¡É¤È»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¤â¤¦ÂæÏÑ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é(¾Ð)¡£¤½¤³¤ËÍýÍ³¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¡È¤¢¤Ã¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤ÞÂæÏÑ¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë!¡É¤È¤«¡£¡È½ë¤¤¤«¤é¡É¤È¤«¡È´¨¤¤¤«¤é¡É¤È¤«¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¹Ô¤Àè¤¬·è¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½ÍèÇ¯¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·(¾Ð)¡£¿ÍÀ¸²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤½¤í¤½¤íÊ¸²½¤Î°Û¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢²¿¤«¤òÆÀ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¼«Í³¤µ¤³¤½¤¬¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤È¤¤¤¦¿Í¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤â¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¤ª¼Çµï¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤ë¡É¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¤¹¡×
¡üÈøÌî¿¿Àé»Ò1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡£97Ç¯¤Ë±Ç²è¡ØË¨¤Î¼ë¿ý¡Ù¤Ç¼ç±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ø²Ð¤Îµû¡Ù¡ØMother¡Ù¡ØÌ¾Á°¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿½÷¿À¡Ù¡Ø¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡ØºÇ¹â¤ÎÎ¥º§¡Ù¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡Ù¡Ø°¤½¤Íå¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¡Ø¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡Ù¡Ø¤½¤·¤ÆÉã¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ø°«¿§¤Ë¾Æ¤«¤ì¤ë¡Ù¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤Ï¸ì¤ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸¸¡Ù¡ØÊ©»Õ¡Ù¤¬Á´¹ñ¸ø³«Í½Äê¡£
ÅÏî´Îè»Ò ±Ç²èÇÛµë²ñ¼Ò¡¢¿·Ê¹¼Ò¡¢WEBÊÔ½¸Éô¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥³¥é¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢WEB¡¢»¨»ï¡¢·à¾ì¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¼¹É®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¾¦ÉÊ¥í¥´¤ÎÉ®Ê¸»ú¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¡¢¥é¥¸¥ª½Ð±é¤Ê¤É¤â¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
ÇÐÍ¥¤ÎÈøÌî¿¿Àé»Ò¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË14:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¡£Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö»ä¤ÎÉã¤Î¤Ê¤ì¤Î¤Ï¤Æ2¡ÁÁ´¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿ÃË¤ÎºÇ´ü¡Á¡×¡£Á°ºî¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÊë¤é¤¹ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¡¦Ê¿»³¤µ¤ó¤Î¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¡£
°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ´ü¤Þ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»Â³¤±¤¿Ê¿»³¤µ¤ó¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿ÈøÌî¤Ï¡Ö¸ÉÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ë»à¤Í¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡È¤Ê¤ì¤Î¤Ï¤Æ¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤Î¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¡£Èà½÷¤¬¸«¤Ä¤á¤¿¡¢¡È¤Ê¤ì¤Î¤Ï¤Æ¤Î¤Ê¤ì¤Î¤Ï¤Æ¡È¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡û¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ì¤Ð²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä
2025Ç¯²Æ¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÀ¸¤¤ëÊ¿»³¤µ¤ó(75)¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤È¡¢²ÈÂ²¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¸½ÃÏ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤ÏµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2004Ç¯¤ËÃÎ¿Í¤Î¤â¤¦¤±ÏÃ¤Ë¾è¤ê¡¢ºÊ»Ò¤òÆüËÜ¤Ë»Ä¤·¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ØÅÏ¤Ã¤¿Ê¿»³¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÎ¿Í¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ½ê»ý¶â¤òÁ´¤Æ¼º¤¤¡¢ÆüËÜ¤ØÌá¤ë¤ËÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Þ¥Ë¥é¤Ç¶â¤â²È¤â¤Ê¤¤Î®Å¾¤ÎÊë¤é¤·¡£¸½ÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À¤Ëµß¤ï¤ì¤ÆÆâ±ï´Ø·¸¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¼¡¦¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
²°Âæ¤ò°ú¤¤¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡ÈÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡É¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ËºÊ¡¦¥Æ¥¹¤µ¤ó¤¬µÞÀÂ¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤â´§Æ°Ì®·ìÀò¾É¤ÇÅÝ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ì¤Ð²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼ê½ÑÂå¤É¤³¤í¤«Æþ±¡ÈñÍÑ¤¹¤éÊ§¤¨¤º¡¢²ÈÂ²¤ËÊú¤¤«¤«¤¨¤é¤ì¤ÆÂà±¡¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤Ï¤äµ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤Ê¿»³¤µ¤ó¤ò¡¢¥Æ¥¹¤µ¤ó¤ÎÁ°É×¤ÎÌ¼¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤µ¤ó¤È¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¤¬·üÌ¿¤Ë²ð¸î¤¹¤ëÆü¡¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤Ï¼ê½Ñ¤ËË¾¤ß¤ò¤«¤±¡¢ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¼Â¤ÎÌ¼¤ä¡¢»ñ»º²È¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¼ê½ÑÂå¤ò¹©ÌÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿Ê¿»³¤µ¤ó¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡û¡ÖÆüËÜ¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¼ä¤·¤¤¹ñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡È¤Ê¤ì¤Î¤Ï¤Æ¡É¤È¤¤¤¦½Å¤¤¸ÀÍÕ¤Î±ü¤Ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â¤É¤³¤«²¹¤«¤¤¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿º£²ó¤ÎºîÉÊ¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈøÌî¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¤§¡Ä¡£ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤â°ì½Å¤Ë¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤Î¤¢¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢3ÉÃ·Ð¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ìÏ«¤ò¤¹¤Ù¤ÆËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í(¾Ð)¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢µß¤ï¤ì¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡×
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÊ¿»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¡£ÈøÌî¤â¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ø¤Îµ¢¹ñ¤¬¤«¤Ê¤ï¤º¡¢°ì¸«¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î²ÈÂ²¤ä¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¿ÆÍ§¤Ë¤â½Ð²ñ¤¨¤¿¡£¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÆüËÜ¤Ê¤é¸ÉÆÈ»à¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½õ¤±¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸ÉÆÈ»à¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¼ä¤·¤¤¹ñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ü°õ¾Ý¿¼¤¤¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤»Ñ
µÁÍý¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤µ¤ó¤¬¡¢Êì¡¦¥Æ¥¹¤µ¤óË´¤¸å¡¢µÁËå¤Î¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¤ÎÊì¿ÆÌò¤òÃ´¤¤¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤éÊ¿»³¤µ¤ó¤ò´ÇÉÂ¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤¿»Ñ¤â¶»¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤µ¤ó¤Î¿¿¤Î¶»Ãæ¤ÏÃÎ¤ëÍ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ëå¤Î¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤¬¡¢ºß¤ê¤·Æü¤Î¥Æ¥¹¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡Ä¡£·ì±ï¤òÄ¶¤¨¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
Ê¿»³¤µ¤ó¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿¿ô´ñ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«?¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Ã¯¤«¤¬Á÷¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤Ë¡¢ÎÉ¤¤¤â°¤¤¤â¤Ê¤¤¤«¤é»ä¤Ë¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¸ì¤Ã¤¿ÈøÌî¡£
¡Ö¡È¤â¤·¤¢¤Î»þ¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤Ë¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ä¡É¤È¤«¡¢¡È¤â¤·¡û¡û¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¡È¤¿¤é¤ì¤Ð¡É¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¡£Ê¿»³¤µ¤ó¤¬¡È¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¡É¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¿ÍÀ¸¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¶ì¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤í¤¦¤È¤â¡¢¼þ¤ê¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¸ý¡¹¤Ë¡Ø¤¢¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¿»³¤µ¤ó¤¬¾ï¤Ë¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤À¤«¤é»ä¤â¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
(º¸¤«¤é)Ê¿»³¤µ¤ó¡¢Ì¼¡¦¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡û¡Ö¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë
¼èºà¤Î½ª¤ï¤ê¡¢µî¤ë11·î4Æü¤Ë44ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈøÌî¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÊúÉé¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â¡¢¡È½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡É´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½ù¡¹¤ËÀ°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¤ÎÀ¸³è¤ä»Å»ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡Ä¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤Ã¤È¹¬¤»¤À¤í¤¦¤·³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ö²¿¤«¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÄ¾´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¡È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤¬µÈÆü¡É¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¤â¤Ã¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø³Ú¤·¤¤!¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤°»Ï¤á¤Á¤ã¤¦¡£»Å»ö¤âÍ·¤Ó¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ë¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ºÇ¶á¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÀ³Ê¤¬É½¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ëÆü¤Õ¤È¡¢¡ÈÂæÏÑ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤!¡É¤È»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¤â¤¦ÂæÏÑ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é(¾Ð)¡£¤½¤³¤ËÍýÍ³¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¡È¤¢¤Ã¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤ÞÂæÏÑ¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë!¡É¤È¤«¡£¡È½ë¤¤¤«¤é¡É¤È¤«¡È´¨¤¤¤«¤é¡É¤È¤«¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¹Ô¤Àè¤¬·è¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½ÍèÇ¯¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·(¾Ð)¡£¿ÍÀ¸²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤½¤í¤½¤íÊ¸²½¤Î°Û¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢²¿¤«¤òÆÀ¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¼«Í³¤µ¤³¤½¤¬¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤È¤¤¤¦¿Í¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤â¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¤ª¼Çµï¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¼«Ê¬¤ËÀµÄ¾¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤ë¡É¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¤¹¡×
¡üÈøÌî¿¿Àé»Ò1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡£97Ç¯¤Ë±Ç²è¡ØË¨¤Î¼ë¿ý¡Ù¤Ç¼ç±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ø²Ð¤Îµû¡Ù¡ØMother¡Ù¡ØÌ¾Á°¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿½÷¿À¡Ù¡Ø¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡ØºÇ¹â¤ÎÎ¥º§¡Ù¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡Ù¡Ø°¤½¤Íå¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¡Ø¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡Ù¡Ø¤½¤·¤ÆÉã¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ø°«¿§¤Ë¾Æ¤«¤ì¤ë¡Ù¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤Ï¸ì¤ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸¸¡Ù¡ØÊ©»Õ¡Ù¤¬Á´¹ñ¸ø³«Í½Äê¡£
ÅÏî´Îè»Ò ±Ç²èÇÛµë²ñ¼Ò¡¢¿·Ê¹¼Ò¡¢WEBÊÔ½¸Éô¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥³¥é¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢WEB¡¢»¨»ï¡¢·à¾ì¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¼¹É®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½ñ²È¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¾¦ÉÊ¥í¥´¤ÎÉ®Ê¸»ú¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¡¢¥é¥¸¥ª½Ð±é¤Ê¤É¤â¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é