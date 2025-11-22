Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ÎÉ½¾´¼°¡¢´é½Ð¤·NG¤ÎÌ¡²è²È¤Î¾ì¹ç¤Ï¡© ÅÔ»ÔÅÁÀâ¹¥¤·Ý¿Í¡ÖËÜÅö¤Ë²¶¹Ô¤«¤»¤Æ¡ª¡×¤Èº©´ê
¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¡¦Ê÷¥·¥ó¥¸¤¬11·î19Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABC¥é¥¸¥ªPodcast¡Ö¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¤ÎÈëÊõ´¶¡×¤Ç¡¢¡Ö2025 T¡õDÊÝ¸±¥°¥ëー¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¡¦¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¤¬¡Ö¤â¤¦11·î¤Ç¤¹¤«¡ª¤â¤¦½ª¤ï¤ë¤Í¡ª1Ç¯¤¬¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÁêÊý¤ÎÊ÷¥·¥ó¥¸¤Ï¡Ö¡Ê2025Ç¯¤Ï¡Ë¤¤¤ä～¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
ÅÔ»ÔÅÁÀâ¹¥¤¤ÎÊ÷¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢7·î5Æü¤ËÆüËÜ¤ÇÂçºÒ³²¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö2026¡ÊÇ¯¡Ë¤â¤Í¡¢³Ú¤·¤ß¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡ª¡×¤È¿·¤¿¤Ê¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¡ª¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡ªÍ½½¬¤È¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
Ê÷¤Ï¡Ö12·î¡¢¤Þ¤À¤É¥Ç¥«¤¤¤Î»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö2025 T¡õDÊÝ¸±¥°¥ëー¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¥Î¥ß¥Íー¥È¸ì30¤Ë¡Ö7·î5Æü¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ê÷¤Ï¡Ö¤¹¤²ー¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¡¢ÆüËÜÃæ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¤è¡×¤È¥Î¥ß¥Íー¥È¤ò´î¤ó¤À¡£
¡Ö¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë²¶¡¢¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡©¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¤Ï¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤è¡Ä¡£¤¤¤Ê¤¤¤è¡¢Ê÷¤¯¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¡£
Ê÷¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢7·î5Æü¤¬É½¾´¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÃ¯¤¬¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¡²è¡Ø»ä¤¬¸«¤¿Ì¤Íè¡Ù¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢¤¿¤Ä¤ÎÊ»á¤Ï´é½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Ê÷¤Ï¡Ö¡ÊÉ½¾´¼°¤Ï¡ËÂå¹Ô¤Ç²¶¹Ô¤¯¤è¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤â¡¢¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¤Ë¡Ö¥À¥á¥À¥á¡ªÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ê÷¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²¶¹Ô¤«¤»¤Æ¡ª7·î5Æü¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ê÷¤Ç¤·¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Æ¡ª¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªÉ½¾´¤µ¤ì¤¿¤¤¡ª¡×¤Èº©´ê¡£
¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¤Ï¡Ö°ìÈÖ¾¯¿ôÇÉ¤Î°Õ¸«¤ò¤ªÁ°¤Ïµâ¤ó¤Ç¤¿¤·¤Í¡ª¡×¤È¡¢À¤´Ö¤¬ÂçºÒ³²¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Ê÷¤ÏÆüËÜ¤ËÆìÊ¸»þÂå¤¬ÅþÍè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òµêÃÆ¤·¤¿¡£
¥«ー¥É¥²ー¥à¡Öêµ¿À´ï¡×¤Î3¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÃË»Ò¾®³ØÀ¸¤Î¡ÈÅÒÇîµ¿ÏÇ¡É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ABC¥é¥¸¥ªPodcast¡Ö¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¤ÎÈëÊõ´¶¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
¼¡²óÇÛ¿®¤Ï¡¢11·î£²£¶Æü19»þº¢¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢£ABC¥é¥¸¥ªPodcast¡Ö¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¤ÎÈëÊõ´¶¡×
¢£ÇÛ¿®»þ´Ö¡§Ëè½µ¿åÍËÆü19»þº¢
¢£ÇÛ¿®¾ì½ê¡§³Æ¼ïPodcast¤ÇÇÛ¿®
¢£¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¥Ë¥Ã¥¥åー¥Ê¥Ê¡Ê¤³¤Ã¤Á¤ã¤óÁª¼ê¡¦Ê÷¥·¥ó¥¸¡Ë
¢£¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§297@abc1008.com
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@297_abc1008
¢£ÇÛ¿®Àè¤Ï¤³¤Á¤é