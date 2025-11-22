¡Ö¿ÀÍÍ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¤Ê¿À¼Ò¢«Å·²Ï¡¦¶ÌÃÖ¡¦Âç¿À¤ò°ìµó»°¼Ò½ä¤ê¡¡Å·¸õ¤¬¡ÄÂÎÄ´¤¬¡ÄÉÔ»×µÄÂÎ¸³¤Î¿ô¡¹
¡Ö¿ÀÍÍ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿À¼Ò¤ò¡¢°ìµ¤¤Ë»°¼Ò½ä¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤´Íø±×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡½ÐÈ¯Æü¤ÎÄ«¤ÏÅÚº½¹ß¤ê¤Î±«¡£»ä¤ÎÂÎÄ´¤ÏºÇ°¡£¡Ö¤³¤ì¤â¿ÀÍÍ¤«¤é¤Î»îÎý¤«¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Å¤¤ÂÎ¤Î¤Þ¤ó¤Þ½ÐÈ¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©ÆîÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¼«Âð¤«¤é¡¢ÆàÎÉ¸©¤ÎÅ·²Ï¿À¼Ò¤Ø¡£ÅÚº½¹ß¤ê¤Î¤Ê¤«¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤Î¤ê¡¢160¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¥ï¥¤¥Ñ¡¼¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤Ç¤Ò¤¿Áö¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆàÎÉ¸©¤ËÆþ¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï±«¤â¤ä¤ó¤Ç½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿3»þ´Ö¤è¤ê¤âÁá¤¯¤ËÅ·²Ï¿À¼Ò¤ËÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶áÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿À¼Ò¤À¤±¤¢¤Ã¤ÆÄ«¤«¤é»²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â·ë¹½Â¿¤¯¡¢ËÜÅÂ¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¤Î¤Ë½çÈÖÂÔ¤Á¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤Ê¸Þ½½Îë¡Ê¤¤¤¹¤º¡Ë¤ò²ó¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤Æ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Á°²óÆ±ÍÍ¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤éÂÎ¤¬¥Ý¥«¥Ý¥«¤È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å·²Ï¿À¼Ò¤Î¤ª»²¤ê¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Ï¶ÌÃÖ¿À¼Ò¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£µ÷Î¥Åª¤Ë¤ÏÌó75¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»³¤ÎºÙ¤¤¥°¥Í¥°¥ÍÆ»¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¤È¤¢¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂÐ¸þ¼Ö¤¬¤¤¿¤é»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤æ¤º¤ê¤¢¤¤¡£
¡¡¤¹¤Ã¤«¤ê±«¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤¦¤ï¤¢¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌÚ¡¹¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÅÚº½¤¬Æ»¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¿ô¤«½ê¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÌÃÖ¿À¼Ò¤Þ¤Ç¹Ô¤¯Æ»¤Ç¡¢¼Ö¤ÎÁ°Êý¤Î¾å¶õ¤Ë¥«¥é¥¹¤¬Æ»°ÆÆâ¤ò¤¹¤ë¤«¤Î¤´¤È¤¯Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ä¤Ç¡ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¤ä¡Á¡×¤È¶ÌÃÖ¿À¼Ò¤Þ¤ÇÀèÆ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤º¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÅÁÀâ¤ÎÈ¬Ó¡±¨¡Ê¤ä¤¿¤¬¤é¤¹¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢Í½Äê¤è¤ê¤âÁá¤¯¶ÌÃÖ¿À¼Ò¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢»²ÇÒ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬¡£ºÇ°¤À¤Ã¤¿ÂÎÄ´¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤È¼£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¯¤·¤ã¤ß¡¦É¡¿å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢¤Ò¤¤º¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Ò¤¶¤ÎÄË¤ß¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶ÌÃÖ¿À¼Ò¤Î¤¢¤ë¶ÌÃÖ»³¤ÎÄº¾å¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²óÉü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»°¼ÒÌÜ¤ÎÂç¿À¿À¼Ò¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤Î±ýÏ©¤ÇÄÌ¤Ã¤¿Æ»¤À¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿Æ»¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿½çÄ´¡£Å·¸õ¤âÂÎÄ´¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢111¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤òÌó2»þ´ÖÈ¾¤Ç¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Âç¿À¿À¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Ï¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¸æ¿ÀÂÎ¤Ç¤¢¤ë»°ÎØ»³¤ËÅÐ¤Ã¤Æ»²ÇÒ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æþ»³»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»°¼ÒÌÜ¤Î»°ÎØ»³¤Ë¤ÏÅÐ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç»°¼Ò½ä¤ê¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢1Çñ¤·¤Æ¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï»°ÎØ»³¤ËÅÐ¤ê»²ÇÒ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ìµó¤Ë»°¼Ò¤ò½ä¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌµËÅ¤À¤·Ìµ°ÕÌ£¤À¤È¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢°ì¼Ò°ì¼Ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿ÀÍÍ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤¿´î¤Ó¤ò´¶¤¸¡¢¿´¤òÀö¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¸µµ¤¤ËÍè¤Þ¤¹¡×¤È¿ÀÍÍ¤ËÀÀ¤¦¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¤È¡£
¡ÖµÞ¤¤¤Ç»°¼Ò¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¡©¡×
¡¡¤È¡¢¿ÀÍÍ¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»°ÎØ»³¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Å·¸õ¡¦ÂÎÄ´¤¬¼£¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤Î¿ô¡¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸Ê¤Î¿´¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤òÂÎ´¶¤·¤¿¡Ö¿ÀÍÍ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤Ê¤¤¿À¼Ò¡×°ìµó»°¼Ò½ä¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡Ø¥Ð¥º¤í¤¥¡ª¡Ù2025Ç¯11·î22ÆüÊüÁ÷²ó¤è¤ê
¡Ê¡Ø¥Ð¥º¤í¤¥¡ª¡Ù¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤ï¤¤¿¤«¤·¡Ë