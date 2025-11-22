¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡×¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡È¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡É¡©¡¡ºî»ì²Èzopp»á¤ËÊ¹¤¯¡¢»³²¼ÃÒµ×¥½¥í¥Ç¥Ó¥åーÀ©ºîÈëÏÃ
¡¡11·î22Æü¤Ë»³²¼ÃÒµ×¤¬¡Øwith MUSIC¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë»³²¼¤Î30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬2006Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡×¤ò19Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤À¡£Åö»þÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç¥¯ー¥ë¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Î»³²¼¤¬¤É¤³¤«¥¥¶¤Ç½Â¤¤¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡×¤Ç¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜÃæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê»²¹Í¡§GLAY¡ßJAY¡¢»³²¼ÃÒµ×¡ßTAEHYUN¡¢¹á¼è¿µ¸ã¡ßSEVENTEEN¡Ä¡Ä¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤â°ÕÍß¡¢Æü´Ú¥³¥é¥Ü¤Ï¼¡¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ø¡Ë
¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢»³²¼¤ÈµµÍüÏÂÌé¤È¤Î¥Ç¥å¥ª¡È½¤Æó¤È¾´¡ÉÌ¾µÁ¤Ç¤Î¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ßー¥´¡×¤«¤éÂ³¤¤¤ÆÆ±¶Ê¤Îºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ºî»ì²È¤Îzopp»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£¤Ê¤¼¡È¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼»³²¼¤¬¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë
¢£¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ßー¥´¡×¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡×
――¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Æー¥Þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
zopp¡§¼Â¤ÏºÇ½é¤ÏÁ´Á³°ã¤¦²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ç»³²¼¤¯¤ó¤È¾¯¤·¤ªÏÃ¤·¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢B¥á¥í¤ÎºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¡¢¡Ò¤â¤¦¤ä¤á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ó¤Î¡Ò¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ó¤ÎÉôÊ¬¤ò¡Ò¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡Ó¤Ë¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½¤Æó¤È¾´Ì¾µÁ¤ÎºîÉÊ¤ÇËÍ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ßー¥´¡×¤Î¡Ö¥¢¥ßー¥´¡×¤â¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡×¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Ç¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ßー¥´¡×¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡×¤â¤½¤Î±äÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡×¤Î¡ÖÊú¤¤¤Æ¡×¤ÎÉôÊ¬¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
zopp¡§ÃËÀ¤¬½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÒÊú¤¤¤Æ¡Ó¤È¸À¤¦²Î»ì¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀßÄê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÏÇ¯¾å¤Î½÷À¤Ç¡¢¶Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¤¦¤Ö¤ÊÃËÀ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¶ÊÄ´¤Ï·ë¹½¥ª¥é¥ª¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤«¤Ê¤È¡£
――»³²¼¤µ¤ó¤¬²Î¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È»³²¼ÃÒµ×¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤ò½Å¤Í¤Æ½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
zopp¡§¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ßー¥´¡×¤Î¾´¤òÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ßー¥´¡×¤ÎÃæ¤Ç¾´¤ÏÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Ï©¾å¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾ð¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÅê±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢»³²¼¤¯¤ó¤È¤ÏÊÌ¿Í¤È¤¤¤¦¤«¡£
――¶Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Ç¤¢¤ë»³²¼¤µ¤ó¤¬¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡×²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
zopp¡§ËÍ¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥áー¥¸¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»³²¼¤¯¤ó¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Â¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¿Í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬³×¥¸¥ã¥ó¤òÃå¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»³²¼ÃÒµ×¤¬»ý¤Ä¡È±¢¡É¤ÎÌ¥ÎÏ
――º£²óµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥êー¥¹°Ê¹ß¤â¸åÇÚ¤¬¥«¥Ðー¤·¤¿¤ê¤È¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢zopp¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡×¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
zopp¡§¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯ー¥ë¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¤¥áー¥¸¤Î»³²¼¤¯¤ó¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥µ¤¯¤Æ¡¢¾¯¤·±¢¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ê¶ÊÄ´¤ò²Î¤¦»Ñ¤Ë¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――³Ú¶Ê¤Î¥ê¥êー¥¹»þ¤ËÈæ¤Ù¤Æº£¤ÏÃËÀ¤Î¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡×¤Û¤É°¥½¥¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Ï¤ä¤Ï¤êÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
zopp¡§³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¾¼ÏÂÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢²ÎÍØ¶Ê¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é°é¤Ã¤Æ¡£ÂôÅÄ¸¦Æó¤µ¤ó¤Î¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡×¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¼Â¤Ï½÷¡¹¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ê¥êー¥¹»þ¤È¸½ºß¤Ç¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ëÃËÀÁü¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀÁü¤Ã¤ÆÎáÏÂ¤Îº£¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤Ë±Ç¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
――¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç»³²¼¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
zopp¡§ºÇ¶á¤Î»³²¼¤¯¤ó¤ÏR&B¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢EDM¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¥¯ー¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Î»³²¼¤¯¤ó¤¬¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥êー¥¿¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤ë¤Î¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
――zopp¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿»³²¼¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
zopp¡§¤¹¤´¤¯¥¯ー¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤³¤«±¢¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î±¢¤¬¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»³²¼¤¯¤ó¤â¤¢¤ì¤À¤±¤ª¼Çµï¤â¤Ç¤¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«±¢¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¸¤Êý¤â¤É¤³¤«¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――º£Ç¯¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ßー¥´¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤«¤é20Ç¯¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
zopp¡§ËÍ¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤â¤·¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¡ÊÀáÌÜ¤òµ¡¤Ë¡ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤â¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¶Ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§https://x.com/zopp_zopp/status/1984900054688415797
¡ÊÊ¸¡áº´¡¹ÌÚ¿é¡Ë