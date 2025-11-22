ºÇ¸å¤ÎÁª¼ê¸¢ÀÚÉä¤Ï4Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î»ÔÎ©ÆÁÅç¤Ë·èÄê¡ª ½Ð¾ìÁ´48¹»¤¬½ÐÂ·¤¦¡Ä12·î28Æü³«Ëë
¡¡22Æü¡¢¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡¦ÆÁÅç¸©¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ ·ó ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ¡¦ Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ ÆÁÅç¸©Í½Áª²ñ¡×¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¡£4Âç²ñÏ¢Â³22²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÆÁÅç»ÔÎ©¹â¹»¡Ê»ÔÎ©ÆÁÅç¡Ë¤È¡¢8Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÆÁÅçËÌ¹â¹»¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÆÁÅçËÌ¤¬Á°È¾¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ½ª¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ÔÎ©ÆÁÅç¤Î¹¶·â¿Ø¤¬¸åÈ¾¤ËÌöÆ°¡£Ë§ÅÄ¿é¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢»ùÅç»êºé¤¬Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆµÕÅ¾¡£µíÈøÎ§µ®¡¢²ÃÆ£ÎËÇÏ¤âÂ³¤¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð5¡¼1¤ÇÂç¾¡¤ò¼ý¤á4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£22²óÌÜ¤ÎÁ´¹ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏµÜ¾ë¸©ÂåÉ½¡¢ÆÁÅç¸©ÂåÉ½¤Î2¹»¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µÜ¾ë¸©ÂåÉ½¤Ï21Æü¤ËÀ»ÏÂ³Ø±à¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡ÖÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Î½Ð¾ì¹»Á´¤ÆÂ·¤¦¤³¤È¤Ë¡£ºÇ¸å¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À»ÔÎ©ÆÁÅç¤Ï¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ç·èÄê¤·¤¿ÄÌ¤ê³«ËëÀï¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¡£Áá°ðÅÄ¼Â¶È¡ÊÅìµþB¡Ë¤È¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç12·î28Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£½Ð¾ìÁ´48¹»
ËÌ³¤Æ»ÂåÉ½¡§ËÌ³¤¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê14²óÌÜ¡Ë
ÀÄ¿¹¸©ÂåÉ½¡§ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ê29Âç²ñÏ¢Â³31²óÌÜ¡Ë
´ä¼ê¸©ÂåÉ½¡§ÀìÂçËÌ¾å¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³4²óÌÜ¡Ë
½©ÅÄ¸©ÂåÉ½¡§½©ÅÄ¾¦¡Ê4Âç²ñ¤Ö¤ê47²óÌÜ¡Ë
»³·Á¸©ÂåÉ½¡§»³·ÁÌÀÀµ¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¡Ë
µÜ¾ë¸©ÂåÉ½¡§À»ÏÂ³Ø±à¡Ê3Âç²ñ¤Ö¤ê6²óÌÜ¡Ë
Ê¡Åç¸©ÂåÉ½¡§¾°»Ö¡Ê5Âç²ñÏ¢Â³16²óÌÜ¡Ë
°ñ¾ë¸©ÂåÉ½¡§¼¯Åç³Ø±à¡Ê3Âç²ñ¤Ö¤ê12²óÌÜ¡Ë
·²ÇÏ¸©ÂåÉ½¡§Á°¶¶°é±Ñ¡Ê5Âç²ñÏ¢Â³28²óÌÜ¡Ë
ÆÊÌÚ¸©ÂåÉ½¡§ÌðÈÄÃæ±û¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³15²óÌÜ¡Ë
ºë¶Ì¸©ÂåÉ½¡§¾»Ê¿¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê7²óÌÜ¡Ë
ÀéÍÕ¸©ÂåÉ½¡§Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³9²óÌÜ¡Ë
ÅìµþÅÔAÂåÉ½¡§ËÙ±Û¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³7²óÌÜ¡Ë
ÅìµþÅÔBÂåÉ½¡§Áá°ðÅÄ¼Â¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¡Ë
¿ÀÆàÀî¸©ÂåÉ½¡§ÆüÂçÆ£Âô¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê8²óÌÜ¡Ë
»³Íü¸©ÂåÉ½¡§»³Íü³Ø±¡¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³11²óÌÜ¡Ë
¿·³ã¸©ÂåÉ½¡§ÄëµþÄ¹²¬¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê11²óÌÜ¡Ë
ÉÙ»³¸©ÂåÉ½¡§ÉÙ»³Âè°ì¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê35²óÌÜ¡Ë
Ä¹Ìî¸©ÂåÉ½¡§¾åÅÄÀ¾¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³4²óÌÜ¡Ë
ÀÐÀî¸©ÂåÉ½¡§¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³2²óÌÜ¡Ë
Ê¡°æ¸©ÂåÉ½¡§Ê¡°æ¾¦¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³3²óÌÜ¡Ë
ÀÅ²¬¸©ÂåÉ½¡§ÉÍ¾¾³«À¿´Û¡Ê3Âç²ñ¤Ö¤ê3²óÌÜ¡Ë
°¦ÃÎ¸©ÂåÉ½¡§Åì³¤³Ø±à¡Ê5Âç²ñ¤Ö¤ê5²óÌÜ¡Ë
´ôÉì¸©ÂåÉ½¡§ÄëµþÂç²Ä»ù¡Ê7Âç²ñÏ¢Â³12²óÌÜ¡Ë
»°½Å¸©ÂåÉ½¡§±§¼£»³ÅÄ¾¦¡Ê11Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¡Ë
¼¢²ì¸©ÂåÉ½¡§¿å¸ý¡Ê29Âç²ñ¤Ö¤ê16²óÌÜ¡Ë
µþÅÔÉÜÂåÉ½¡§µþÅÔµÌ¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³12²óÌÜ¡Ë
ÆàÎÉ¸©ÂåÉ½¡§ÆàÎÉ°é±Ñ¡Ê5Âç²ñÏ¢Â³18²óÌÜ¡Ë
ÏÂ²Î»³¸©ÂåÉ½¡§½é¼Ç¶¶ËÜ¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê18²óÌÜ¡Ë
ÂçºåÉÜÂåÉ½¡§¶½Ô¢¡Ê6Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¡Ë
Ê¼¸Ë¸©ÂåÉ½¡§¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê13²óÌÜ¡Ë
Ä»¼è¸©ÂåÉ½¡§ÊÆ»ÒËÌ¡Ê16Âç²ñÏ¢Â³21²óÌÜ¡Ë
Åçº¬¸©ÂåÉ½¡§Âç¼Ò¡Ê4Âç²ñ¤Ö¤ê12²óÌÜ¡Ë
¹Åç¸©ÂåÉ½¡§¹Åç³§¼Â¡Ê3Âç²ñ¤Ö¤ê18²óÌÜ¡Ë
»³¸ý¸©ÂåÉ½¡§¹âÀî³Ø±à¡Ê7Âç²ñÏ¢Â³31²óÌÜ¡Ë
²¬»³¸©ÂåÉ½¡§²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê5Âç²ñÏ¢Â³8²óÌÜ¡Ë
¹áÀî¸©ÂåÉ½¡§¹â¾¾¾¦¡Ê4Âç²ñ¤Ö¤ê25²óÌÜ¡Ë
°¦É²¸©ÂåÉ½¡§¿·ÅÄ¡Ê5Âç²ñ¤Ö¤ê4²óÌÜ¡Ë
ÆÁÅç¸©ÂåÉ½¡§»ÔÎ©ÆÁÅç¡Ê4Âç²ñÏ¢Â³22²óÌÜ¡Ë
¹âÃÎ¸©ÂåÉ½¡§¹âÃÎ¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³20²óÌÜ¡Ë
Ê¡²¬¸©ÂåÉ½¡§ÅìÊ¡²¬¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³24²óÌÜ¡Ë
º´²ì¸©ÂåÉ½¡§º´²ìÅì¡Ê3Âç²ñÏ¢Â³15²óÌÜ¡Ë
ÂçÊ¬¸©ÂåÉ½¡§ÂçÊ¬Äáºê¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³8²óÌÜ¡Ë
µÜºê¸©ÂåÉ½¡§Æü¾Ï³Ø±à¡Ê4Âç²ñÏ¢Â³19²óÌÜ¡Ë
·§ËÜ¸©ÂåÉ½¡§ÂçÄÅ¡Ê5Âç²ñÏ¢Â³22²óÌÜ¡Ë
Ä¹ºê¸©ÂåÉ½¡§¶å½£Ê¸²½³Ø±à¡Ê½é½Ð¾ì
¼¯»ùÅç¸©ÂåÉ½¡§¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê2Âç²ñ¤Ö¤ê12²óÌÜ¡Ë
²Æì¸©ÂåÉ½¡§ÆáÇÆÀ¾¡Ê2Âç²ñÏ¢Â³19²óÌÜ¡Ë
