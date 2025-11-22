¡ÖÆÃÊÌ¤Ê25ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×Ä®ÅÄ¤Î¼é¸î¿À¡¦Ã«¹¸À¸¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Ë½é¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡ª¡Ö¥¼¥í¤«¤é¥¤¥Á¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¤³¤È¡×
¡¡11·î22Æü¤ÏFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¼é¸î¿À¡¦Ã«¹¸À¸25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£Ä®ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡ÖÆÃÊÌ¤Ê25ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¤ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¡£½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö³«»Ï15Ê¬¤ÇÀäÂÐ¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢6Ê¬¤ËÆ£ÈøæÆÂÀ¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¤¹¤ë¡£È¿·â¤Ë½Ð¤ë¿À¸Í¤Ï22Ê¬¤Ë°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã«¤¬È´·²¤ÎÈ¿¼Í¿À·Ð¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¡Ö¥¯¥í¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥¨¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÆ°¤¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤ËÆ°¤«¤º¼«Ê¬¤Î¼è¤ì¤ëÈÏ°Ï¤ËÍè¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤°¤È¡¢32Ê¬¤Ë¤ÏÁêÇÏÍ¦µª¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î56Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÆ£Èø¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢Ä®ÅÄ¤¬°ìµ¤ÒêÀ®¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£62Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢Ã«¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¡£¾Ç¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È°Õ»×Åý°ì¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿À¸Í¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢3-1¤Ç´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Ã«¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤â¤³¤ì¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç°ì¤ÄÌÜ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡×¤È³ú¤ßÄù¤á¤ë¡£J1¥ê¡¼¥°¡¢Å·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤È°ÛÎã¤Î3½µÏ¢Â³¤Ç¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀÄ¤ËÀ÷¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¡ÖºÇ¹â¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£3½µÏ¢Â³¤Ç¹ñÎ©¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìºòµ¨¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇJ2¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¡¢Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þºòµ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£¤½¤·¤Æº£µ¨¤Ï½é¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡£Ä®ÅÄ¤Ï¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò½çÄ´¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ã«¡ÖÎò»Ë¤¬Æ°¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòµ¨¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬3°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢º£µ¨¤Ï²¿¤«°ì¤Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¾¡¤Á¼è¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ä®ÅÄ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¤³¤È¡£¥¼¥í¤«¤é¥¤¥Á¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä®ÅÄ¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾Á°¤ò¹ï¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
