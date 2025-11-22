ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡¡Íèµ¨¹½ÁÛÂç¤¤¤Ë¸ì¤ë¡¡¡ÖÌî¼ê¤Ï1¤«¤é6ÈÖ¤Þ¤Ç¸ÇÄê¤·¤¿¤¤¡×¡Ö2°Ì¤Ï¤â¤¦¤è¤«¡×¡¡
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖF FES 2025¡×¤¬22Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç³«ºÅ¡£Äù¤á¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬¤Þ¤¿¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î³«Ëë3Ï¢Àï¤ò°ËÆ£¡¢ËÌ»³¡¢Ã£¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£³«Ëë4ÈÖ¤Ë·´»Ê¡¢5ÈÖ¤Ë¡Ö¥â¥¤¥Í¥í¸ÂÄê¡×¤Ç»³¸©¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤ÏÍèµ¨¤Î¹½ÁÛ¤òÂç¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÅê¼ê¤Ë°ËÆ£Âç³¤¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó1È¯ÌÜ¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤À¤«¤é¤â¤¦1²ó¥â¥¤¥Í¥í¤¯¤ó¤È°ËÆ£¤¯¤ó¤òÀï¤Ã¤ÆÀª¤¤¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÃ£¤¯¤ó¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾¡Éé¤«¤±¤¿¤¤¤ó¤Ç¡¢3¤Ä¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡£¤¿¤À¡¢WBC¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÀèÈ¯¤òÃæ5Æü¤Ç²ó¤¹¹½ÁÛ¤Ç¡ÖºÇ½é¤Ï¤½¤ì¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤Ê¡£¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÃæ7¡¢6¡£ËèÇ¯ÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È¡£2°Ì¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö1¤«·î¸å¤Ë1ÈÖ¤«¤é6ÈÖ¤Þ¤Ç¸ÇÄê¤Ï¤·¤¿¤¤¡£Æ±¤¸¤ä¤êÊý¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤é³«Ëë1¤«·î¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î´Ö¤Ç¸ÇÄê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¡¢³«ËëÄ¾¸å¤«¤é¤Î¤·Îõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Î2°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡Ö¤â¤¦¤¤¤é¤ó¡£¤â¤¦¤è¤«¡£¤â¤¦ÍèÇ¯Í¥¾¡¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤Æ¤âÃÎ¤é¤ó¡£À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ½Ð¤¿Áª¼ê¤¬ÂÇ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¤¿¤é¡¢¤â¤¦¾¡¤Ä¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦´üÂÔ¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¡×¤È¡¢Éé¤±¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ºÇÂç¤ÎÅ¨¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ö¥í¥Ã¥Æ¡¢ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Îý½¬ÎÌ¸«¤Þ¤·¤¿¡©¤Ç¡¢À¾²¬·¯Æþ¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£ÁöÎÝÌÌ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤·¡£¥µ¥Ö¥í¡¼·¯¤â4ÈÖÂÇ¤Ã¤Æ¤¿Áª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¡£¤¢¤È¤Ï¥Ü¥Ó¡¼¤Î»î¹ç¤Î±¿¤ÓÊý¤È¤«¡¢¤â¤¦¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶²¤í¤·¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥Ã¥Æ¤â·Ù²ü¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Í¤ÆÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë3·³¹½ÁÛ¤Ë¤Ï¡Öºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«°ì½ï¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¡£È¾Ê¬°Ê¾å¤Ï16ºÐ¤«¤é20ºÐ¤°¤é¤¤¤Î¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡¢¥Ù¥Í¥¼¥¨¥é¡Ê¤ÎÁª¼ê¡Ë¤ò20¿Í¤°¤é¤¤¡£ÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤À¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ò³Ø¤Ð¤·¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯²½¤±¤½¤¦¤Ê²ÄÇ½À¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÍ¤ÏÆüËÜ¿Í¤è¤ê¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¾ÍèÅª¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤¿¤éÁá¤¤¤«¤é¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é³Í¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£15ºÐ¤°¤é¤¤¤«¤é¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¼°¤ÇÊ§¤Ã¤È¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¹â¤¤¶â³Û¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¼Î¤Æ¶â¤ò³Ð¸ç¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤¬ºÇÀèÃ¼¤Ç¤ä¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¤é¡£¤¤¤¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¥Ý¥ó¤Ã¤Æ2·å¡ÊÇØÈÖ¹æ¡Ë¤Ë¤·¤Æ1·³¤Ç»È¤¨¤ë¤ó¤Ç¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Áª¼êÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£