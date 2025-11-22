¡Ö°®¼ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²¥¤ë½Ö´Ö¤ò¸«¤è¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡×ËÌÄ«Á¯¤Î¾×·â¹ÔÆ°¤ò±Ñ»æ¤âÊóÆ»¡ÚU-17WÇÕ¡Û
¡¡×¢»³Ë¾´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ11·î21Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¡££°¡Ý£±¤ÇÀËÇÔ¤·¡¢¥Ù¥¹¥È£´¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾å¤ÇÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤¬¡¢11·î18Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥é¥¦¥ó¥É16¡¢ËÌÄ«Á¯Àï¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¡¢Î¾·³¤¬¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ°§»¢¤ò¸ò¤ï¤¹¤Ê¤«¡¢Áê¼ê¤Î²¿¿Í¤«¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯·ý¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ÈÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¡¢¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¸÷·Ê¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÍÌ¾»æ¡ØThe Sun¡Ù¤âÊóÆ»¡£21ÆüÉÕ¤±¤Ç¡ÖËÌÄ«Á¯¤ÎÁª¼ê¤¬°®¼ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ò²¥¤ë½Ö´Ö¤ò¸«¤è¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î»î¹çÁ°¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê°®¼ê¤ä·ý¤ò¹ç¤ï¤»¤ë°§»¢¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áê¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁ°¤òÄÌ¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÍ§¹¥Åª¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Îó¤Î±ü¤Ø¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤ÎÁª¼ê¤Ï¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ç¿³È½ÃÄ¤«¤é½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¾×·â¤Ï¹¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò²¥¤ë¤è¤¦¤Ë°§»¢¤¹¤ëËÌÄ«Á¯
