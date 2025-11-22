¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¡G1¶¥ÎØº×¡Û´äËÜ½Ó²ð¡¡½à·è¿Ê½Ð¤Ê¤é¤ºSS´ÙÍî¡¡²ù¤·¤µ²¡¤·»¦¤·¡ÖÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎG1¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â5090Ëü±ß¡Ë¤Ï4ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡2Ãå¸¢Íø¤ÎÆó¼¡Í½ÁªB¡¦7R¤ËÄ©¤ó¤À´äËÜ½Ó²ð¡Ê41¡áÀéÍÕ¡Ë¤Ï¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê8Ãå¡£½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤ÎÌ´¤¬¤Ä¤¤¤¨¤¿´äËÜ¡£¡Ö¡ÊSµéSÈÉ¤ò¡ËÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Î¹¥´Á¡£²ù¤·¤µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Ç¤â¿¿¤·¤ÊÂÐ±þ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¼Ã«¡ÊÃÎ¹¡Ë·¯¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡¢¤³¤ÎÃÏ°Ì¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤¿¡ÊSÈÉ¤Ë¡ËºÆÊÔÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡·Á¤Î¾å¤Ç¤ÏSS¤«¤é¤Î´ÙÍî¤À¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë´äËÜ¤Ï¶¯¤µ¤òÁý¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£