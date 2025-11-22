ÆüËÜÌ¤ÌÀ¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ö¤¨¡ª¡©¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÇ½¡×¡¡À¤³¦°ìÆ³¤¤¤¿ÃË¤¬¡È·ó¶È¡É¤Ø
¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¡¢NBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î´´Éô¤Ë½¢Ç¤ÊóÆ»
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ëNBA¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î´´Éô¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£¶¥µ»¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¡È·ó¶È¡É¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö°ìµ¤¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ä¤ó¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÇ½¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥Õ¥¡¡¼¥Ï¥ó¡¦¥¶¥¤¥Ç¥£»á¤¬¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤È¾ðÊó¶Ú¤¬Ç§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥¿¡¼»á¤Ï¡¢10·î¤Ë¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î²áÈ¾¿ô¤Î³ô¼°¤ò100²¯¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû5700²¯±ß¡Ë¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ã¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¤Ã¤Æ¥Ð¥¹¥±¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÍÇ½¤À¤È°ú¤¯¼ê¿ôÂ¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ç¤â¸ÜÌä½¢Ç¤¤«¤è¡Ä¡×
¡Ö¤¨¤¨¤¨¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î´´ÉôÌò¤Ë½¢Ç¤Í½Äê¡ª¡©¡×
¡Ö¤ª¡¼¤¹¤²¡¼¡×
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÍè¤ë¤ó¤«¡ª¥ì¥¤¥«¡¼¥º°ìµ¤¤Ë¶¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ä¤ó¤¯¤½¡¼¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµåÃÄËÜÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢²áµî6Ç¯¤Ç3ÅÙ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¥¶¥¤¥Ç¥£»á¤Ï2018Ç¯¤Þ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤Î²¼¤ÇGM¤òÌ³¤á¡¢¤½¤Î¸å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÅ¾¤¸¤¿ÏÓÍø¤¤À¡£º£Ç¯¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥É·³¤Î¤³¤È¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë