¡ÚÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¡¦£Çµ³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¡Û·ª¸¶²ÂÍ´¤¬À°È÷ÁÕ¸ù¤Ç¾åÀÑ¤ß¡Ö¥ì¡¼¥¹Â¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï£²£²Æü¡¢£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£µ¡Á£±£²£Ò¤Ç½à¡¹·è¾¡Àï¤¬Áè¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î£µ£Ò¤Ë½ÐÁö¤·¤¿·ª¸¶²ÂÍ´¡Ê£²£·¡áÉÍ¾¾¡Ë¤Ï£³Ãå¡££³Æü´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¶¥ÁöÆÀÅÀ¾å°Ì¤Ç½à·è¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡µ¡¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥É¤È¥á¥¿¥ë¤ò¸ò´¹¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤ÎÆ°¤¤Ï£²ÆüÌÜ¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¥ì¡¼¥¹Â¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Áö»³ÍÛ¥ß¥Ã¥É¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤Ï£µ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÅ¸³«¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³ä¤Ã¤ÆÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·À°È÷¤ÏÀµ²ò¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡£Äì¾å¤²¤ÏÉ¬Í×¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥ÉÀï¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â½à·è¤Î¥«¥Ù¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï½éÍ¥½Ð¤Øµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤Ï¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤«¤é·ë²Ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë£ÖÀï¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦¡£