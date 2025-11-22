ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡ª¶ä¥á¥À¥ë°Ê¾å¤¬³ÎÄê¡¡¼«Å¾¼Ö¡¦¸Ä¿Í¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï½é½Ð¾ì¤ÎÆ£ËÜÏ»»°»ÖÁª¼ê¤¬Æ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡¡¡Ú¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ Âç²ñ8ÆüÌÜ¡Û
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Î³èÌö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¶ä¥á¥À¥ë°Ê¾å¤¬³ÎÄê¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Ç¤ÏÆ£ËÜÏ»»°»ÖÁª¼ê¤¬Æ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÆüËÜ¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ëÆüËÜ¡£
¤³¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÀ±²Ï¿¿°ìÏºÁª¼ê¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»ÀèÀ©¤·¡¢º£Âç²ñ3ÆÀÅÀÌÜ¡£
»î¹ç¤Ï1-0¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¤ËÆþ¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬²¿ÅÙ¤â¥¢¥á¥ê¥«¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾¾¸µÂîÌ¦Áª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯»Ë¾å½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Å¾¼Ö¡¦¸Ä¿Í¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢½é½Ð¾ì¤ÎÆ£ËÜÏ»»°»Ö¡Ê¤à¤µ¤·¡ËÁª¼ê¡Ê30¡Ë¤¬²÷Áö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
µ÷Î¥100km¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¡£
¥´¡¼¥ëÌÜÁ°¤Ç¡¢Æ£ËÜÁª¼ê¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤Ø¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¸«¤»¡¢º£Âç²ñ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»½é¤Î¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãç´Ö¤ÏÆ£ËÜÁª¼ê¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤¯ÂÑ¤¨¤¿¤èËÜÅö¡£¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¥Þ¥¸¤Ç¡×¤È½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£