¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö²óÅú´ü¸Â¤Ï11·î27Æü¡×¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¡È¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÍ×µá¶¯¤¯±è¤Ã¤¿¡É¿·ÏÂÊ¿°Æ¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¼Â»Ü¤Î¸«ÄÌ¤·
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥á¥ê¥«¼çÆ³¤Î¿·¤¿¤ÊÏÂÊ¿°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤Î²óÅú´ü¸Â¤ò11·î27Æü¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
Â¿¤¯¤Î´ü¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤¤¿¡£½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð´ü¸Â¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤¬¡¢´ü¸Â¤òÌÚÍËÆü¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï21Æü¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÏÂÊ¿°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î²óÅú´ü¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ11·î27Æü¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÎÎÅÚ¤Î³ä¾ù¤òµá¤á¤ëÆâÍÆ¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»ö»Ù±ç¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÍ×µá¤Ë¶¯¤¯±è¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¶á¤¯¥È¥é¥ó¥×»á¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÍè½µ¤Ë¤âÎ¾¼Ô¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£