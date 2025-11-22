Å·¹ÄÇÕÏ¢ÇÆ¤Ê¤é¤º¡Ö¼«Ê¬¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¡¡¿À¸Í´ÆÆÄ¤¬¶î¤é¤ì¤¿¼«ÀÕ¤ÎÇ°¡Ä¡ÖÎÏÉÔÂ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿À¸Í¤ÏÄ®ÅÄ¤ËÇÔ¤ì½àÍ¥¾¡
¡¡Å·¹ÄÇÕÂè105²óÁ´¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î·è¾¡¤¬11·î22Æü¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï1-3¤ÇFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤ÏFWÂçÇ÷Í¦Ìé¤Î¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº£Æü¤ÎÇÔ°ø¤Ï¼«Ê¬¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤Ï¤³¤Î·è¾¡Àï¤ÇÂçÇ÷¤ò¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á°È¾6Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤Ê¤É0-2¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ø¡£¸åÈ¾¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÂçÇ÷¤òÅêÆþ¤·¤ÆÅ¨¿Ø¿¼¤¯¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¸åÈ¾11Ê¬¤Ë0-3¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂçÇ÷¤Ø¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÁý¤ä¤·¤Æ°µÎÏ¤ò³Ý¤±¤¿¤â¤Î¤ÎFWµÜÂåÂçÀ»¤Î1ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤ÆÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÂçÇ÷¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±äÄ¹Àï¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¾¯¤·¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ÎÌò³ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëÁª¼ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Ä®ÅÄ¤Ï¸òÂå¤ÇÂç¤¤¤Áª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¥Ñ¥ï¡¼½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºòµ¨¤ÏÅ·¹ÄÇÕ¤âÍ¥¾¡¤È¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Á°È¾¤Î2¼ºÅÀ¤Ï¶Á¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÂçÇ÷ÉÔºß¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¹¥³¥¢¤¬½Å¤¯°µ¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÄ®ÅÄ¤¬¡Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ä¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿¼¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤ÏÁÛÄêÆâ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡ËÉáÃÊ¤Ç¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼ºÅÀ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤¬²¼¤¬¤ê²á¤®¤¿¤³¤È¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÃÙ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¿À¸Í¤Ï3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎÌµ´§¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Î´Ö¡¢»î¹ç¤ÎÇÔÀï¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¸ÀÍÕ¤ò3²ó·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯Ëö¤Ç½ª¤ï¤ëÂç²ñ¤Ç¤ÎÌµ´§¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤Þ¤¿¤°AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï4»î¹ç¤ò½ª¤¨¤ÆÅìÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3²óÌÜ¤Î·è¾¡Àï¤Ç½é¤Î½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Þ¤ÇÂ³¤¯¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¤¤¤ÇºÆ¤Ó¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë