「それどこの？」って聞かれそう！【ROPÉ PICNIC】大人の「きれい見えトップス」

おしゃれな雰囲気も上品さも備えたい。ミドル世代におすすめしたいのは、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「きれい見えトップス」。ふわふわ素材が華やかな印象を与え、ジャケット風としても着用できる2WAY仕様のカーディガンと、しっかりとした編み地でクリーンに着こなせそうで、ボクシーシルエットがこなれて見えそうなニットプルオーバーをご紹介。一点投入でセンスアップを狙えるトップスは、「それどこの？」と周りから褒められるかも。

ジャケット風にもなる2WAY仕様のカーディガン

【ROPÉ PICNIC】「ダブルフェイス襟取り外し起毛カーディガン」\5,995（税込・セール価格）

ふんわり起毛感のある素材が、華やかさを与えてくれそうなカーディガン。ゴールドカラーのボタンがリュクスなムードを演出し、大人コーデの格上げもサポート。襟を着脱できる2WAY仕様。襟を付けて、きちんと感のあるジャケット風に。襟を外して、フェミニンなノーカラーカーディガンとしても着用可能。気分やシーンに合わせたスタイリングを楽しめます。

大人フェミニンなお出かけコーデ

ロペピクニックのスタッフさんは、「フリンジが可愛いスカートを合わせたお出かけにぴったりなコーディネート」を提案。単調になりがちなワントーンスタイルも、素材に変化をつけることでメリハリのきいた着こなしに。インナーのネイビートップスでキリッと引き締めるのも、キレイ見えのポイント。

こなれ感アップも狙える！ キレイ見えニットトップス

【ROPÉ PICNIC】「ミラノリブニットプルオーバー」\4,389（税込・セール価格）

目が詰まったしっかりとした編み地が特徴。ニットの柔らかさがありながら、きちんと感のある着こなしを楽しめそうなトップス。袖口にあしらったゴールドカラーのボタンや、顔まわりがスッキリ見えそうなボートネックもキレイ見えをサポート。程よくゆとりのあるボクシーなシルエットや、抜け感をプラスできるサイドスリットが、こなれた印象も与えてくれそうです。

きちんと感もおしゃれ見えも備わったクラシカルスタイル

深みのあるグリーンのニットプルオーバーに、白シャツをレイヤード。表情豊かなネップツイード風素材を使用したテーラードアウターを羽織って、きちんと感もおしゃれ見えも備わったコーデに。ベレー帽やボストンバッグを投入して、クラシカルなムードをまとうのもセンスアップのポイント。

