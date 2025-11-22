Æü¸þºä46¡¦²ÏÅÄÍÛºÚ¡¢²þ¤á¤ÆÂ´¶È¤òÊó¹ð¡¡¡ÖÌó8Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥É¥ì¥¹»ÑåºÎï¤À¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡Æü¸þºä46¤Î²ÏÅÄÍÛºÚ¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢19Æü¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò·Ð¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£Ìó8Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¡¦²ÏÅÄÍÛºÚ¡¢Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤ÎÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡²ÏÅÄ¤Ï19Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆü¸þºä46 ARENA TOUR 2025¡ØMONSTER GROOVE¡Ù¡×Åìµþ¸ø±é½éÆü¤ËÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ìó8Ç¯¤Î³èÆ°¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯11·î19Æü¡¡Æü¸þºä46¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª Ìó8Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö°¦¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¸þºä46¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Î»Ñ¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊó¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÌó8Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÆü¸þºä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÍÛºÚ¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥É¥ì¥¹»ÑåºÎï¤À¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤ÈÏ«¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö²ÏÅÄÍÛºÚ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷hina17_kawata¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¡¦²ÏÅÄÍÛºÚ¡¢Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤ÎÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡²ÏÅÄ¤Ï19Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆü¸þºä46 ARENA TOUR 2025¡ØMONSTER GROOVE¡Ù¡×Åìµþ¸ø±é½éÆü¤ËÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ìó8Ç¯¤Î³èÆ°¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Î»Ñ¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊó¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÌó8Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÆü¸þºä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÍÛºÚ¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥É¥ì¥¹»ÑåºÎï¤À¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤ÈÏ«¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö²ÏÅÄÍÛºÚ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷hina17_kawata¡Ë