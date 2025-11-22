¡ÖÂ³¤±¤¿¤¤¡©¡×¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤ª»ÐÍÍ¤ÎÅú¤¨¤Ï¡©¡¿ÇÒ·¼¡¢ºß¤ê¤·Æü¤Ëºé¤¯²Ö¤¿¤Á¤Ø2´
¡ØÇÒ·¼¡¢ºß¤ê¤·Æü¤Ëºé¤¯²Ö¤¿¤Á¤Ø2¡Ù¡Ê¸Þ½½Íò ½ã/KADOKAWA¡ËÂè20²ó¡ÚÁ´24²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÇÒ·¼¡¢ºß¤ê¤·Æü¤Ëºé¤¯²Ö¤¿¤Á¤Ø 1¡Á2¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤ª¾îÍÍ³Ø¹»¤Ø¤ÈÆþ³Ø¤·¤¿¿¿ÌÌÌÜ¤¬¼è¤êÊÁ¤Î¾¯½÷¡¦¤«¤¹¤ß¤Ï¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿ËÜ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿1ÄÌ¤Î¼ê»æ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢»ä¤È¤³¤ÎËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¤ò²ð¤·¤¿Ê¸ÄÌ¤«¤é¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì¤ª»ÐÍÍ¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¡£¡Ö¥¨¥¹¡×¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¿Æ°¦¤ÈÎò»Ë¤ÎÊª¸ì¡ØÇÒ·¼¡¢ºß¤ê¤·Æü¤Ëºé¤¯²Ö¤¿¤Á¤Ø ¡Ù¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÇÒ·¼¡¢ºß¤ê¤·Æü¤Ëºé¤¯²Ö¤¿¤Á¤Ø 1¡Á2¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤ª¾îÍÍ³Ø¹»¤Ø¤ÈÆþ³Ø¤·¤¿¿¿ÌÌÌÜ¤¬¼è¤êÊÁ¤Î¾¯½÷¡¦¤«¤¹¤ß¤Ï¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿ËÜ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿1ÄÌ¤Î¼ê»æ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢»ä¤È¤³¤ÎËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¤ò²ð¤·¤¿Ê¸ÄÌ¤«¤é¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì¤ª»ÐÍÍ¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¡£¡Ö¥¨¥¹¡×¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¿Æ°¦¤ÈÎò»Ë¤ÎÊª¸ì¡ØÇÒ·¼¡¢ºß¤ê¤·Æü¤Ëºé¤¯²Ö¤¿¤Á¤Ø ¡Ù¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£