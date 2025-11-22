¡ÖÆüÅì¹ÈÃã ¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¤«¤é¥Ç¥«¥Õ¥§¡¦Åü¼Á¥ª¥Õ¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¡×¿·È¯Çä
¡¡»°°æÇÀÎÓ¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ÖÆüÅì¹ÈÃã ¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¹â¤Þ¤ë·ò¹¯¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ç¥«¥Õ¥§¡¦Åü¼Á¥ª¥Õ¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¡×¤ò8·î25Æü¤Ë¿·È¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Î1ËÜ¤¢¤¿¤ê¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤Ï0.001gÌ¤Ëþ¡¢Åü¼Á¤Ï¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×ËÜÂÎ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ50¡ó¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°¿È¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼ Åü¼Á¥ª¥Õ¡×¤È¡ÖÆ± ¥Ç¥«¥Õ¥§¡×¤Î2ÉÊ¤È¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡8·î20ÆüÈ¯É½¤·¤¿´ë²èËÜÉô¾¦ÉÊ´ë²è¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¾¦ÉÊ´ë²èÂè°ì¼¼¤Î²ÏÂ¼ÎèÆà»á¤Ï¡Ö·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢´Ö¿©¤ä¤´Ë«Èþ¾ÃÈñÌÜÅª¤Ç¤Î´Å¤¤¾¦ÉÊ¤ÎÅü¼Á¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¡£Åö¼Ò¤Ç¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Ï·øÄ´¤Ë¿Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤¹¤ëÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åü¼Á¥ª¥Õ¤ä¥Ç¥«¥Õ¥§¤Ç¤âËþÂ´¶¤Î¹â¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ³«È¯¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡¾¦ÉÊÌ¾¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¡×¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ç¥«¥Õ¥§¤Î¤¿¤á¿²¤ëÁ°¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤Ë¹¥Å¬¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Ï8ËÜÆþ¤ê¤Ç¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ÏÀÇÈ´320±ß¡£