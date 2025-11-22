濃密泡でしっとり肌へ！ハーバー研究所「北のプラセンタ もっちり洗顔フォーム」

ハーバー研究所が展開する、北海道産サーモン由来の「マリンプラセンタ®」を配合した洗顔フォームを紹介します。

もっちりとした濃密な泡が、古い角質や汚れをやさしく吸着し、冬の乾燥肌をしっとりと洗い上げる数量限定アイテムです。

ハーバー研究所「北のプラセンタ もっちり洗顔フォーム」

発売日：2026年1月5日(月)

価格：2,420円（税込）

容量：100g

販売場所：通信販売、全国のショップハーバー

無添加主義®を掲げるハーバー研究所から、北海道の自然の恵みを詰め込んだ「北のプラセンタ もっちり洗顔フォーム」が数量限定で登場します。

同時発売される「シートマスク」と同様に、年齢を重ねた肌や冬の乾燥ダメージが気になる肌に向けて開発されたスペシャルケアアイテムです。

最大の特徴は、北海道産の美容成分を贅沢に配合し、洗顔しながらエイジングケア※ができる点です。

（※年齢に応じたお手入れ）

厳選された北海道産成分

キー成分として、北海道産サーモンの卵巣膜から抽出した「マリンプラセンタ®エキス（加水分解サケ卵巣膜エキス）」を配合しています。

アミノ酸を豊富に含むこの成分が、洗い上がりの肌にハリとうるおいを与えます。

さらに、北海道に自生する「ハマナス花エキス」と「ハスカップエキス（ロニセラカエルレア果汁）」もプラスしました。

厳しい寒さの中で育つ植物の力強い生命力が、肌のコンディションを整え、透明感のある肌へと導きます。

濃密泡で摩擦レスな洗顔

誰でも簡単に作れる「もっちり濃密泡」も大きな魅力です。

弾力のある泡が肌と手の間のクッションとなり、洗顔時の摩擦ダメージを軽減します。

このキメ細かい泡が毛穴の奥の汚れや古い角質を吸着してオフするため、ごわつきのないなめらかな肌触りを実現します。

うるおい成分を逃さず汚れだけを落とすため、洗顔後もつっぱらず、しっとりとした質感が続きます。

防腐剤パラベンや石油系界面活性剤などを一切使用しない無添加処方で、デリケートな肌でも安心して使用できます。

新しい年のスキンケアに、北海道の恵みを取り入れてみてはいかがでしょうか。

北海道の恵みで洗う！北のプラセンタ もっちり洗顔フォームの紹介でした。

