Àõ°æÂçµ®¡¢¥é¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÏºÎÅÀ¥ê¡¼¥É¤â±¦¸ªÃ¦±±¤Ç£¶²ó£Ô£Ë£ÏÉé¤±¡¡¡È°úÂàÅ±²ó¡É¼¨º¶¤â²ÈÂ²¤ä¿Ø±Ä¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¢¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê£µ£¸¡¦£¹¥¥í°Ê²¼¡Ë£¶²óÀï¡¡ºå²¼ÂçÃÏ¡Ê£Ô£Ë£Ï¡¡£¶²ó£±Ê¬£µÉÃ¡ËÀõ°æÂçµ®¡Ê£²£²Æü¡¦¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£²¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÁ´ÆüËÜ¼Ò²ñ¿ÍÁª¼ê¸¢¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Ç¡¢¸µ¶áÂç´ÆÆÄ¤ÎÀõ°æÂçµ®¡Ê£³£¶¡Ë¡á¥¢¥Ý¥í¡á¤¬¡¢¥×¥í£·ÀïÌÜ¤Îºå²¼ÂçÃÏ¡Ê£²£²¡Ë¡á£Ó£Õ£Î¡½£Ò£É£Ó£Å¡áÀï¤ÇºÇ½ª£¶²óÅÓÃæ¤Ë±¦¸ª¤òÃ¦±±¤·¡¢£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ²ó¤Þ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸ºÎÅÀ¤Ï£´£¹¡½£´£¶¤¬£²¼Ô¡¢£´£¸¡½£´£·¤¬£±¼Ô¤È¡¢£³¼Ô¤¤¤º¤ì¤âÀõ°æ¤ò»Ù»ý¡£¤³¤Î»î¹ç¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿Àõ°æ¤À¤¬¡¢ÉÔËÜ°Õ¤ÊÇÔÀï¤Ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡È°úÂàÅ±²ó¡É¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¢¥Þ£·£·Àï¡Ê£¶£±¾¡£±£¶ÇÔ¡Ë¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Àõ°æ¤ËÃßÀÑ¤·¤¿¥À¥á¡¼¥¸¤ò½Å¤¯¤ß¤ë¥¢¥Ý¥í¥¸¥à¡¦ÅÙµª²ÅÃË²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¤ä¤é¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£ÍèÇ¯¤Î¶½¹Ô¤Ç°úÂà¼°¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£Àõ°æ¤Î¥×¥íÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£³¾¡¡Ê£³£Ë£Ï¡Ë£´ÇÔ¤Ç¡¢£·Àï¤¹¤Ù¤Æ£Ë£Ï·èÃå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â©»Ò¤Ë¤µ¤µ¤²¤ë¥é¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¡£Àõ°æ¤Î£³ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦ÈþÍÛÌé¡Ê¤ß¤ª¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¡Ö³êÇ¾¾É¡×¡Ê¤«¤Ä¤Î¤¦¤·¤ç¤¦¡Ë¤ò´µ¤¦¡£ÂçÇ¾Èé¼Á¤Î·ÁÀ®°Û¾ï¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÎÅª¾ã³²¤ä±¿Æ°¾ã³²¤òÈ¼¤¦¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¤À¡£Àõ°æ¤ÏºÊ¡¦»ÖÈÁ¤µ¤ó¡¢£·ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦±É¹§¡Ê¤Ï¤ë¤æ¤¡Ë¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿ÈþÍÛÌé¤µ¤ó¤¬¸«¼é¤ëÁ°¤Ç¡¢È¯Ê³¤·¤¿¡£½é²ó¤«¤é±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¡££²²ó¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¤âÅªÃæ¤µ¤»¤¿¡££³²ó¤ËÁê¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Çº¸ÌÜ¾å¤ò¥«¥Ã¥È¤â¡¢¤Ò¤ë¤Þ¤ºÁ°¿Ê¡£¤À¤¬£¶²ó¡¢ÆÍÁ³¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡£½é¤á¤Æ¤Î±¦¸ªÃ¦±±¡£°ì»þ¤Ïº¸¼ê°ìËÜ¤ÇÀï¤¦°Õ»×¤â¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÌµÇ°¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¡£¤³¤ó¤Ê½ª¤ï¤êÊý¤Ï·ù¤À¡×¤È¹æµã¡£¤À¤¬¡¢ÈþÍÛÌé¤µ¤ó¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤Ê¤¬¤é»ÖÈÁ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢¤â¤¦½½Ê¬¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÂÇ¤¿¤ì¤â¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Þ¤¿»ö¼Â¡£Àõ°æ¤Î¡È°úÂàÅ±²ó¡É¤Ï¼þ°Ï¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡Àõ°æ¤Ï¶áÂç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Éô»þÂå¡¢½êÂ°Éô°÷¤Ë¤è¤ëÉÔ¾Í»ö¤Ê¤É¤ÇÇÑÉô¤ò·Ð¸³¡Ê¤Î¤Á¤ËÆ±Éô¤ÏÉü³è¡Ë¡£¤á¤²¤º¤Ë¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤òÀÑ¤ß¡¢£±£´¡¢£±£µÇ¯¤È£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´ÆüËÜ¼Ò²ñ¿Í²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Êì¹»¤Î¶áÂç¡¢Ï²Â®¹â¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÊâ¤ß¡¢Âç¾¦Âçºæ¹â¤Î¹ñ¸ì²ÊÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤Î¿¦¤âÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤º¡¢£³£±ºÐ¤Ç¥×¥í¥Æ¥¹¥È¼õ¸³¡££Âµé¡Ê£¶²óÀï¡Ë¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¸¥à½êÂ°¤Î£²£°Ç¯£±£±·î¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÏµµÅÄµþÇ·²ð¡Ê¥Ï¥é¥À¡¢Åö»þ¡Ë¤Ë£²²ó£Ô£Ë£ÏÉé¤±¡£¤½¤Î¸å¡¢¾¡¤Ã¤¿¤êÉé¤±¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë»ê¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¸½ºß¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÈÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÂçºå¡¦Æ£°æ»û»ÔÆâ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬ËÜ¿¦¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£²ù¤·ÎÞ¤¬´¥¤¤¤¿Àõ°æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤â¤¦¼¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë»î¹ç²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£