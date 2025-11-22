³ÚÅ·¡¦´ßÅê¼ê¡¢¸º³Û¤Î1.8²¯±ß¡¡º£µ¨6¾¡¤ÇÄÌ»»170¾¡
¡¡³ÚÅ·¤Î´ß¹§Ç·Åê¼ê¤¬22Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢4ÀéËü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð1²¯8ÀéËü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£12·î4Æü¤Ë41ºÐ¤È¤Ê¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ïº£µ¨6¾¡¤ÇÄÌ»»170¾¡¤ËÅþÃ£¡£²ñ¸«¤Ç¡Ö200¾¡¤òÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÂæ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò½é¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤í¤¤¤í¼«Ê¬¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤òÏÃ¤¹¡£¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹¤Î45ºÐ¤Ç¡¢ÄÌ»»200¾¡¤Ë¤¢¤È12¾¡¤È¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¤Ë¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë