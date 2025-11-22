¡ÖÌ´¤Îî°íð¤¸¤ã¤ó¡ª¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÊÝÂ¸ÊÝÂ¸¡×¡¡ÅìÂçÌîµåÉô°÷¤¬¸µ¥×¥íÂçÀèÇÚ¤È¤Î½éÂÐÌÌÊó¹ð¡¡»ÊË¡»î¸³¹ç³Ê¥³¥ó¥Ó¤Î£²£ÓÅê¹Æ
¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¡¢ÅìÂç¤Î¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼æÆÍ£ÆâÌî¼ê¡Ê¤«¤¤¡¢£²Ç¯¡Ë¤¬£²£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»ÊË¡»î¸³¹ç³Ê½Ë²ì²ñ¤Ë¤Æ¡¢ÅìÂçÌîµåÉô¤ÎÂçÀèÇÚµÜÂæ¤µ¤ó¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¸µÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÅê¼ê¤ÎµÜÂæ¹¯Ê¿»á¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¤ÈµÜÂæ»á¤Ï¤È¤â¤Ëº£Ç¯¤Î»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¤ÏÅìÂç¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤ÆÆñ´Ø¤òÆÍÇË¡£µÜÂæ»á¤ÏÅìÂç¤«¤é¥×¥íÌîµå¤Ë¿Ê¤ß¡¢£²£°£²£²Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¸å¤ËÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡ÖÌ´¤Îî°íð¤¸¤ã¤ó¡ª¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¥¿¨¬¨¬¨¬¨¬¡Ê¢Ï¡Ë¨¬¨¬¨¬¨¬¡ª¡ª¡¡¡¡ÊÝÂ¸ÊÝÂ¸¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Î´ë²è¤ÇÌîµå¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£