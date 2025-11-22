21ºÐ¤Ç¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹Ô¤¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤·¡¡FC¥Ý¥ë¥È¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ²¤½£¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¼ã¤¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍMF¤Î»×¤¤¡ÖÅö»þ¤ÏºÇÎÉ¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡×
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²Æ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÌ¾ÌçFC¥Ý¥ë¥È¤Ø¤ÈÅÏ¤Ã¤¿23ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍMF¥¬¥Ö¥ê¡¦¥Ù¥¤¥¬¡£¼ã¤¯¤·¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿È½ÃÇ¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ù¥¤¥¬¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥»¥ë¥¿¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¹¶·âÅªMF¤Ç¡¢2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç11¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£185cm¤È¥µ¥¤¥º¤â¤¢¤ê¡¢À¤ÂåÊÌ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ç¤âÃæ¿´Åª¤ÊÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï²¤½£Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤â±½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ù¥¤¥¬¤Ï¶Ã¤¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹Ô¤¤òÁªÂò¡£¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¤Ç1Ç¯È¾¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î´ÖÏÃÂê¤Ëµó¤¬¤ëµ¡²ñ¤Ï¤«¤Ê¤ê¸º¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥ë¥È¤Ë½é¤á¤ÆÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿Æü¤«¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£2023Ç¯Åö»þ¤ÎËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹Ô¤¤Ï¡ËºÇÎÉ¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£·è¤·¤Æ¸å²ù¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¤òÁª¤ó¤À¡×¡Ê¡ØMARCA¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Î¤Þ¤Þ²¤½£¤Ç¥×¥ì¥¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ðº£º¢¥¹¥Ú¥¤¥óAÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£µ¨¥Ý¥ë¥È¤Ç¤Ï³«Ëë¤«¤é1¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀAÂåÉ½¤«¤éÀ¼¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ù¥¤¥¬¤Ï¡ÖÂåÉ½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤¤¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ð¤«¤ê¤À¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ»¤Î¤ê¤¬Ä¹¤¤¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂåÉ½¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹Ô¤¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ý¥ë¥È¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£2026WÇÕ»²Àï¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢º£¸å¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¼¡Âè¤Ç¤ÏEURO2028¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¸õÊä¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥»¥ë¥¿¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ºÍÇ½¤ÏËÜÊª¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢23ºÐ¤ÎÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¡£