FW¤ËÂ³¤MF¤âÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡¥¦¥©¡¼¥È¥ó¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¢¥Ð¥ì¥Ð¤òÁÀ¤¦¥Þ¥óU¤ÎÃæÈ×ºÆ·ú·×²è
º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¡¢¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¤ò³ÍÆÀ¤·FW¤ÎÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¥¨¥ó¥Ù¥¦¥â¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ø¼°Àï12»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿MF¤Ë¥Æ¥³Æþ¤ì¤Ï¤Ê¤·¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥«¥¼¥ß¥í¤ËÍê¤ê¤¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØTeam Talk¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÍè²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇFW¤ËÂ³¤¯MF¤ÎÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Î3¿Í¡£
¤Þ¤¿¡¢½êÂ°¸µ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï³ÆÁª¼ê¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É¾²Á³Û¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤¬7000Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬8000Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢¥Ð¥ì¥Ð¤¬1²¯¥Ý¥ó¥É¤Î·×2²¯5000Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó512²¯±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥«¥¼¥ß¥í¤Î3¿Í¤òÍè²ÆÇäµÑ¤·¡¢°ÜÀÒ¶â¤ÈµëÍ¿¤ÎÏÈ¤ò¹¤²¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢FW¤ËÂ³¤¯ÃæÈ×ºÆ·ú·×²è¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£