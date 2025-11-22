Íè²Æ¤ÎWÇÕ¤ÏÀ¤Âå¸òÂå¤ò´¶¤¸¤ëÂç²ñ¤Ø¡©¡¡¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥ä¥Þ¥ë¡¢¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤éÁá¤¯¸«¤¿¤¤11¿Í¤Î¡È½é»²ÀïÁÈ¡É
2026WÇÕ½Ð¾ì¹ñ¤¬Â³¡¹¤È·è¤Þ¤ê¡¢½ù¡¹¤ËËÜÈÖ¥â¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ°²ó²¦¼Ô¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½MF¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤Ê¤É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎWÇÕ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢º£²ó¤¬½é¤ÎWÇÕ»²Àï¤È¤Ê¤ë¿·À±¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¤½¤³¤Ç±Ñ¡ØGIVE ME SPORT¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬WÇÕ¤Ç¸«¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë11¿Í¤Î¡Ø½é»²ÀïÁÈ¡Ù¤ò´üÂÔÅÙ½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£Íè²Æ¤ÎËÜÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
10°Ì¡§¥¢¥Ö¥É¥¥¥³¥Ç¥£¥ë¡¦¥Õ¥µ¥Î¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½/DF¡Ë
9°Ì¡§¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½/DF¡Ë
8°Ì¡§¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½/MF¡Ë
7°Ì¡§¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½/FW¡Ë
6°Ì¡§¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¡Ê¥É¥¤¥ÄÂåÉ½/MF¡Ë
5°Ì¡§¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½/MF¡Ë
4°Ì¡§¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½/FW¡Ë
3°Ì¡§¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½/MF¡Ë
2°Ì¡§¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½/FW¡Ë
1°Ì¡§¥¢¡¼¥ê¥ó¥°Ž¥¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½/FW¡Ë
¤ä¤Ï¤ê1°Ì¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤È2°Ì¥ä¥Þ¥ë¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¤¤«¡£2¿Í¤Ïº£¸å¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢Íè²Æ¤ÎWÇÕ¤Ç¤â¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËEURO2024¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ä¥Þ¥ë¤Ï¤½¤ÎÃæ¿´¤À¡£½é¤È¤Ê¤ëWÇÕ¤Ç¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï²ø²æ¤ò´°¼£¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£ÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤òÍ¥¾¡¤ØÆ³¤¯¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¿·À±¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÅ·ºÍMF¥ô¥£¥ë¥Ä¡¢½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£DF¥Õ¥µ¥Î¥Õ¤Ê¤É¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤½é»²ÀïÁÈ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤ë¡£
¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤ä¥ä¥Þ¥ë¤Î³èÌö¤ÏÀ¤Âå¸òÂå¤òËÜ³ÊÅª¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Íè²Æµ±¤¤òÊü¤Ä½é»²ÀïÁÈ¤ÏÃ¯¤À¡£
