¥í¥É¥ê¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤â·ç¾ì¡¡¡Ö´°Á´¤Ê²óÉü¤¬É¬Í×¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥Ú¥Ã¥×¤ÏÉüµ¢¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¾õÂÖ¤Ë¸ÀµÚ
ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤¦¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£Á°Àá¤Ç¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ò3-0¤ÇÇË¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤¿¤¤¡£
¡ØThe Athletic¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Çµ¯ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¥í¥É¥ê¤È¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥³¥ô¥¡¥Á¥Ã¥Á¤Î2¿Í¡£¤É¤Á¤é¤â¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ç¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤ËÂ³¤¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Îµ¯ÍÑ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥ô¥¡¥Á¥Ã¥Á¤Ï¥¢¥¥ì¥¹ç§¤ÎÉé½ý¤¬ºÆÈ¯¤·¡¢ºÆ¤Ó¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿3·îÉÕ¶á¤Ç¤ÎÉüµ¢¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬¥í¥É¥ê¤Î¾õÂÖ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥É¥ê¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤ÎÎ¥Ã¦¤«¤é´Ý3½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£Èà¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌäÂê¤ò¤¹¤Ù¤Æ²ò·è¤·¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÂÎ¤È¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤Î´°Á´¤Ê²óÉü¤¬É¬Í×¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸½¾õ¤Î¥¹¥«¥Ã¥É¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¥Ë¥³¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Î¾õÂÖ¤¬º£¸å¤Î¥·¥Æ¥£¤Î·üÇ°ÅÀ¤È¤¤¤¨¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤ÏµÙ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢Àï¤¬Â³¤¯¡£
¥«¥ë¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ï¸½¾õÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥É¥ê¤ÎÉüµ¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£