¡ÖTHE KNOT UTSUNOMIYA¡×¡¢2026Ç¯1·î23Æü¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó
¥ï¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Û¥Æ¥ë¥º¤Ï¡¢¡ÖTHE KNOT UTSUNOMIYA¡Ê¥¶ ¥Î¥Ã¥È ±§ÅÔµÜ¡Ë¡×2026Ç¯1·î23Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£
·úÊª¤Ïµì¥Á¥µ¥ó¥Û¥Æ¥ë±§ÅÔµÜ¤òÁ´ÌÌ²þ½¤¤·¡¢µÒ¼¼¤Ï225¼¼¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£¼«Á³¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿µÒ¼¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1³¬¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
THE KNOT¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï²£ÉÍ¡¦¿·½É¡¦»¥ËÚ¡¦¹Åç¤ËÂ³¤¡¢¹ñÆâ5¤«½êÌÜ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖºÍÇ½¤¬¸ò´¿¤¹¤ë¼Ò¸ò¾ì¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿©¡¦²»³Ú¡¦¥¢¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÊ¸²½¤ò³è¤«¤·¤¿¶õ´Ö¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï±§ÅÔµÜ±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¡£