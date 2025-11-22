ÌÜ¹õÏ¡¡¡¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹¤Ç¡È¤ªÇ¦¤Ó¡É¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¹ØÆþ¸å½ðÌ¾¤ò¤¹¤ë¤ÈÅ¹°÷¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×
¡¡Snow¡¡Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤¬22Æü¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡²«¶â¤Ëµ±¤¯¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ä»þ·×¤ò¿È¤ËÃå¤±ÅÐ¾ì¤·¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£
¡¡ÌÜ¹õ¤ÏÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤Î´ë²èÅ¸¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡¡¥«¥ì¥¤¥É¥¹¡¡¿§ºÌ¡¦Ê¸²½¡¦µ»¹ª¡×¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö141Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¡¢¾¯¤·¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¤â¡ÈÍß¤·¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë1¿Í¤Ç¤³¤½¤Ã¤È¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤ªÇ¦¤Ó¤ÇÅ¹ÊÞ¤òË¬¤ì¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë½ðÌ¾¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ë¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¡È¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·ÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£