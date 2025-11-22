¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÌÚ¸Í°¦¤¬2ÂÇº¹2°ÌÉâ¾å¡¡13Ç¯124Æü¤Ö¤êºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯V¤Ø¡Öµ¤Éé¤ï¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡×
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè3Æü¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ëGC¾¾»³¡á6595¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢4°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÌÚ¸Í°¦¡Ê35¡áÆüËÜ¥±¥¢¥µ¥×¥é¥¤¡Ë¤¬3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î69¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¾å°Ì¤¬Æñ¤·¤¤¥Ô¥ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¶ì¤·¤àÃæ¡¢¥¹¥³¥¢¤ò2¤Ä¿¤Ð¤·¤¿ÌÚ¸Í¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥Ñ¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¿¥ëÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£17ÈÖ¥Ñ¡¼5¡¢Âè2ÂÇ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅã¤ØÅ¾¤¬¤ê¡¢»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£µßºÑ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ô¥ó¤Þ¤Ç15¥ä¡¼¥É¤ò1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë´ó¤»¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯Èøºê¾»Ê¤Ë»Õ»ö¤¹¤ëº´µ×´Ö¼ëè½¤¬½é¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Âº·É¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤È»ä¼«¿È¤â¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ë¾åºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤È¤Ê¤ë13Ç¯124Æü¤Ö¤ê¡£¡¡º£Ç¯7·î¤Î»ñÀ¸Æ²¡¦JAL¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£µ¨2°Ì¤¬2ÅÙ¡£¡Öµ¤Éé¤ï¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¡£