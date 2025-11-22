JO1¤ÈFANTASTICS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¦±é¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÇ®¤¤Í§¾ð¡ªÌ¿¤¬¤±¤Îµ´¤´¤Ã¤³¤Ç¼ê¤Ë´À°®¤ë¡ÖÆ¨ÁöÃæ THE MOVIE¡×
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¡¢¹õ¤º¤¯¤á¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÄÉÀ×¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ¾Þ¶â¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Êá¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¾Þ¶â¤Ï¥¼¥í¤Ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢Âç¶â¤òÆÀ¤ë¤«¡¢ÅÓÃæ¥ê¥¿¥¤¥¢¤Ç³Î¼Â¤Ë²Ô¤°¤«¡£¤½¤ì¤Ï»²²Ã¼Ô¼¡Âè...¡£2004Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Örun for money Æ¨ÁöÃæ¡×¤Ï¡¢»Ò¶¡»þÂå¤ËÃ¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë"µ´¤´¤Ã¤³"¤ò¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ë°ìÚ¼Àé¶â¥²¡¼¥à¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÄË²÷¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
2024Ç¯¤Ë¤ÏÊüÁ÷20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿±Ç²è¡ÖÆ¨ÁöÃæ THE MOVIE¡×¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤ÏJO1¤ÈFANTASTICS¤ÎÌÌ¡¹¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿Í§¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¹»»þÂå¡¢¶¦¤ËÎ¦¾å¤ËÀÄ½Õ¤òÊû¤²¤¿Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿ÂçÏÂ¡¢±Í¼¡Ïº¡¢¸¡¢Î¦¡¢Í¦¸ã¡¢¾ù»Ê¤Î6¿Í¡£Á´°÷¤ªÂ·¤¤¤Ç¤Ä¤±¤¿¥ß¥µ¥ó¥¬¤òº£¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¶¯¤¤Í§¾ð¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹â¹»Â´¶È¤òµ¡¤ËÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Èà¤é¤Î¸µ¤Ø°ìÚ¼Àé¶â¥²¡¼¥à¡ÖÆ¨ÁöÃæ¡×¤Ø¤Î»²²Ã¼Ô¾·ÂÔ¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¯¡£¸¤È¶¦¤Ë²ñ¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿ÂçÏÂ¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤«¤éÆ¨¤²¤ëÃæ¤Ç¡¢Í¦¸ã¤äÎ¦¡¢±Í¼¡Ïº¤È¤¤¤Ã¤¿¸µÎ¦¾åÉô¤ÎÃç´Ö¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë...¡£
¢£Ì¿¤¬¤±¤Î"µ´¤´¤Ã¤³"¤ÎÃæ¤ÇºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤¯Í§¾ð¤¬¶»¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡ª
¼ç¿Í¸ø¡¦ÂçÏÂ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢JO1¤ÎÀîÀ¾Âó¼Â¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢µ¤¤Î¤¤¤¤ÂÎ°é²ñ·ÏÂç³ØÀ¸¤òÅù¿ÈÂç¤Î±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂçÏÂ¤Î²È¤Ç¾¡¼ê¤Ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë²á¤´¤¹¸Ìò¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯JO1¤ÎÌÚÁ´æÆÌé¤¬Ê±¤·¡¢µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿Ãç´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶õµ¤´¶¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÁª¤ó¤ÀÅÔÄ£Á°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤¿Í¦¸ã¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢JO1¤Î¶â¾ëÊË³¤¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï²ÈÂ²¤Ç·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ®¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¡¢¡ÖÆ¨ÁöÃæ¡×¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¾Þ¶â¤Ç»ñ¶âÆñ¤Î¹©¾ì¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È°Õµ¤¹þ¤àÀÄÇ¯Ìò¤Ë¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë±éµ»¤Ç³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
FANTASTICS¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡¢À¥¸ýóÕÌï¡¢º´Æ£Âç¼ù¤Î3¿Í¡£ÃæÅç¤Ï¡¢¾¯¤·¹µ¤¨¤á¤Çµ¤¼å¤ÊÂç³ØÀ¸¡¦±Í¼¡ÏºÌò¡£¹â¹»»þÂå¤Ëµ¯¤¤¿¤¢¤ë°ì·ï¤Ç¡¢Â¾¤ÎÎ¦¾åÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÉé¤¤ÌÜ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÊâ°ú¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë±Í¼¡Ïº¤ò¡¢´ã¶À»Ñ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£À¥¸ý¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ª¥¿¥¯¤ÎÀìÌç³Ø¹»À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¦Ìò¤ËÊ±¤¹¤ë¡£ëÂ¤ê¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤ò¤«¤é¤«¤ï¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃË»Ò¾®³ØÀ¸¡¦¥«¥¤¤ò½õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¿´Í¥¤·¤¯Íê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÎ¦¤ò¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ÇÂÎ¸½¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÂç»ö¤ÊÂç²ñ¤òÁ°¤ËÆÍÇ¡¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¸µÎ¦¾åÉô¥¨¡¼¥¹¡¦¾ù»ÊÌò¤ò±é¤¸¤ëº´Æ£¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¡ÖÆ¨ÁöÃæ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿·Ð¸³¤Î»ý¤Á¼ç¡£ÂçÏÂ¤¿¤Á¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¹â¹»»þÂå¤È¸½ºß¤È¤Ç¤ÏÉ½¾ð¤âÊ·°Ïµ¤¤âÀµÈ¿ÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ù»Ê¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤ò¡¢º´Æ£¤Ï¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
ÂçÏÂ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡¢¸¤ÏÅê»ñ¤Ç¤ÎÂ»¼º¤òÊäÅ¶¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í¦¸ã¤Ï²ÈÂ²¤Ç±Ä¤àÄ®¹©¾ì¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¡¢Î¦¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¹ØÆþ»ñ¶â¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ°µ¡¤ÈÌÜÅª¤Ç¡ÖÆ¨ÁöÃæ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿Èà¤é¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¿Ê¤ß¡¢Ã¦Íî¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢±Í¼¡Ïº¤ä¾ù»Ê¤Î»²²ÃÆ°µ¡¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢°ìÚ¼Àé¶â¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥²¡¼¥à¤Î¿Ê¹Ô¤È¶¦¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
ºÇ½é¤Ï¥Ï¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤ÎÆ¨Áö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ë°ÛÊÑ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ì¿¤¬¤±¤Î¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤Ë¼«Ê¬¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤ò»ý¤Ä»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¡£Î¦¾åÉô¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ò»ý¤ÄÂçÏÂ¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î½ÓÂ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÍ§¾ð¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢JO1¤ÈFANTASTICS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹°¡¢¶Ó¸ñ¤ÎÄ¹Ã«Àî²íµª¤é¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¬¥Á¥ã¥Ô¥ó¤äHIKAKIN¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÂç¸æ½êÇÐÍ¥¡¦¾¾Ê¿·ò¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬ºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡£¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÌ¡¹¤ÎÇ®±é¤ËÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¿¤¬¤±¤Î"µ´¤´¤Ã¤³"¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡áÃæÂ¼¼Â¹á
ÊüÁ÷¾ðÊó
Æ¨ÁöÃæ THE MOVIE
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯11·î27Æü(ÌÚ)22:05¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§±Ç²è¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëNECO(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
½Ð±é¡§ÀîÀ¾Âó¼Â ÃæÅçñ¥ÂÀ ÌÚÁ´æÆÌé ¶â¾ëÊË³¤ À¥¸ýóÕÌï º´Æ£Âç¼ù