¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê60¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£º£¤â¸ì¤êÁð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëË´¤²¸»Õ¡¦ÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¡ÊµýÇ¯84¡Ë¤È¤Î¡È¤¢¤Î¾ìÌÌ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ò¤È¶Ú18Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢Áª¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¸ÅÅÄ»á¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î1991Ç¯¤Ë¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°½é¤È¤Ê¤ëÊá¼ê¤Ç¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÄÌ»»2097°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡²¸»Õ¤Î¥Î¥à¤µ¤óÆ±ÍÍ¤Ë¡ÈÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡É¤À¤Ã¤¿¸½Ìò»þÂå¡£¤À¤¬¡¢µå³¦¶þ»Ø¤ÎÁª¼ê¤Ë°é¤ÄÁ°¤Ë¤ÏÌîÂ¼´ÆÆÄ¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯Àâ¶µ¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¡¢»î¹çÃæ¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤ÇÄ¾Î©ÉÔÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ïº£¤Ç¤â¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¿Í¤À¤Ã¤¿¤¿¤áºÇ½é¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÎÃ¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ù¥ó¥Á¤ËËè»î¹ç¶Á¤¯¡Ö¤ª¤¤¡ª¤³¤é¤¡¡ª¸ÅÅÄ¤¡¡Á¡ª¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍè¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Î¥à¤µ¤ó¤ÎÀ¼¡£¡Ö»î¹çÃæ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¡Ê1Ç¯¶á¤¯¡Ë¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¡È¶ìÆ®¡É¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤Î¼Â²È¤ÇÊë¤é¤¹²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö»þ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»î¹ç¤¬Á´¹ñÃæ·Ñ¤µ¤ì¡¢Â©»Ò¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ïµð¿ÍÀï¤À¤±¡£¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ëµð¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ·ã¤·¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Î¥à¤µ¤ó¤À¤±¤Ë¼«Á³¤ÈÎ©¤¿¤µ¤ì¤ÆÅÜ¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢°¦¤¹¤ëÂ©»Ò¤Î»Ñ¤ò¤Õ¤Ó¤ó¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¢¤ë»þ¡¢Êì¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ä¤âÅÜ¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¤Ê¤ó¤ÇÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¤Á¤ã¤ó¤È¤·¡¼¤ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨¥Å¥é¤¬¿Í¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¶á¤Å¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤³¤ÎÊì¤Î°ì¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¡¢ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤Ë¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤³ºÂ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÍê¤ß¡¢Ã¼¤«¤é¸Æ¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÎ©¤¿¤µ¤ìÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿¶¤ê¸þ¤¤Ê¤¬¤é½õ¸À¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤³¤³¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËµÞ¤Ë¡ÈÎ©¤Æ¡ª¡É¤È¤Ï¡Ä¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·ã¸º¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï1Ç¯ÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿±ì»³¸÷µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê63¡Ë¤«¤é¡Ö¤½¤³¤ÇÆ¨¤²¤º¤Ë¡¢³¨¥Å¥é¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖÅÜ¤ë¿Í¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ÅÅÄ»á¡£¥Î¥à¤µ¤ó¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÊÑ²½µå¤¯¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ä¤í¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¼«·³Áª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë»î¹çÃæ¤Î¥Ü¥ä¥¤â¼«¿È¤Î¥ê¡¼¥É¤äÂÇ·â¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¡Ö¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£