¥É¥¸¥ã¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¡¤´¤Ä¤¤É¦¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤Ç·ãÊÑ¢ªÀÄ¤¤Æ·¡õ¶âÈ±¥í¥óÌÓ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¡ª¡¡ÈþËÆºÊ¤È¥Ç¡¼¥È¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¡×¤È¥é¥Ö¥é¥Ö
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ê£Æ£Á¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥Ú¥Ã¥¯Åê¼ê¤Ï¡¢°¦ºÊ¤é²ÈÂ²¤È½¼¼Â¤Î¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥³¥Ú¥Ã¥¯Åê¼ê¤Ï£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¡Ë¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÄ¾¸å¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ò¥²¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¥â¡¼¥¬¥óÉ×¿Í¤Ï£·ÆüÉÕ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤ÇÄ¹¤¤¥Ò¥²¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤«¤é¤ÏÊÌ¿Íµé¤Î·ãÊÑ¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¡Ê°¦¤·¤¤¿Í¡¢¤Î°ÕÌ£¡Ë¤¬¥Ç¡¼¥È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢³×·¤¤Ç¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥³¥Ú¥Ã¥¯¤¬¡¢¥â¡¼¥¬¥ó¤µ¤ó¤òÍ¥¤·¤¯Êú¤´ó¤»¡¢¤ª¤Ç¤Ç¤³¤Ë¤½¤Ã¤È¥¥¹¤¹¤ë£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥Á¥¥ó¤Î´Ý¾Æ¤¤òÃíÊ¸¤·¤¿¥³¥Ú¥Ã¥¯¤¬¡¢Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¡Ê¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Î¡Ë¹ü¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Èà¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÃË¤é¤·¤¯¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¡×¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¤æ¤ë¤¯¥¦¥§¡¼¥Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥Ö¥í¥ó¥É¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò²¼¤í¤·¡¢¥Ò¥²¤âÃ»¤¯ÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÄ¤¤Æ·¤â¤è¤ê¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ê¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£