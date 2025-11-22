¡Ú Snow Man¡¦ÌÜ¹õÏ¡ ¡Û¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ï¡ÖÀ¸³¶¡¢ËÍ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¿Í¤Ë¡×¡¡ÍèÇ¯¤Ï³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¹¬¤»¤ò
Snow Man¡¦ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤Ë¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÏÓ»þ·×¡¦¥ê¥ó¥°¡¦¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ÆÅÐ¾ì¡£¡ÈÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ±¤¤äÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òËÍ¤â¤É¤ó¤É¤ó³Ø¤ó¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¤É¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¤«MC¤«¤éÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÖÀ¸³¶¤º¤Ã¤È¤³¤Î¿Í¤ÏËÍ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¡ÖÄ¹¤¤´Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤¤¡É¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡È¤Ç¤âÆü¾ïÅª¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤Õ¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¡¢ÃËÁ°¤Ê¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡ÈÃÈ¤«¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¿Í¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇSnow Man¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Snow Man¤Î³§¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÌó1Ç¯Á°¤«¤é¡Ö½Ð¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÍèÇ¯¤Ï¡¢³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿§¡¹¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
