¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡× ÆÊÌÚ¡¦Æá¿ÜÄ®¤ÎÇÀ¾ì¤ÇÇÀ¾ìÄ¹¤Î¼ó¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¤¿¤«¡¡¸µ½¾¶È°÷¤ÎÃË¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡¡ÖÃËÀ¤ËÎä¤¿¤¯¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤â
¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢ÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÄ®¤ÎÇÀ¾ì¤Ç¡¢ÇÀ¾ìÄ¹¤ÎÃËÀ¡Ê63¡Ë¤òÊñÃú¤Ç»É¤·»¦¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸µ½¾¶È°÷¤ÎÃË¡Ê49¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¢´ÅÍøÃÎºÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤Ç¤¹¡£
´ÅÍøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸áÁ°0»þÈ¾¤´¤í¡¢Æá¿ÜÄ®¤ÎÇÀ¾ì¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿ÇÀ¾ìÄ¹¤ÎÃËÀ¤Î¼ó¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ÅÍøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ÅÍøÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ÎÇÀ¾ì¤Î¸µ½¾¶È°÷¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÃËÀ¤ËÎä¤¿¤¯¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£