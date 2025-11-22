92ºÐ¹õÌøÅ°»Ò¡¡²óÅ¾¼÷»Ê¤Ç¼÷»Ê20´Ó¡¢¥é¡¼¥á¥ó1ÇÕ¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È£²ÉÊ¡ÄÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ã¥¹¡×
¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤¬21Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°SP¡×¡Ê¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤«¤é¡¢²óÅ¾¤¹¤·¤Ç¤Î¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤Æ¶Ã¤«¤ì¤¿¡£
¹õÌø¤Ï¿²¤ëÁ°¤Î½¬´·¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥ÈÌó50²ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¡¢¤¹¤´¤¤¿©¤Ù¤ë¤«¤é¡×¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¡ÄÅ°»Ò¤µ¤ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡ÄYouTube¡×¤È¿¶¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤È¤¡¢¡Ø¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡Ù¤Ç¡¢¤ª¤Ã¤½¤í¤·¤¯¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¹õÌø¤Ï¡ÖVTR¤¬¤¢¤ë¤Î¤è¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×¤òË¬¤Í¤¿²ó¤ò¾Ò²ð¡£VTR¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÅ¹¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥µ¥ó¥Þ¤Î°®¤ê¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢À¸¥¨¥Ó¡¢¥¨¥ó¥¬¥ï¡¢Ä¾²Ð¾Æ¤µí¥«¥ë¥Ó¡¢¤Þ¤°¤íÃæ¤È¤í¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ê¤É¤Ë¥é¡¼¥á¥ó1ÇÕ¤â´°¿©¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼÷»Ê20´Ó¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È2ÉÊ¤ò°ßÂÞ¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
¹õÌø¤Î¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ã¥¹¤Í¡£¤¤¤ä¡¢20´Ó¤Î¤¢¤È¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¹õÌø¤Ï¡Ö»ä¡¢¿©¤Ù²á¤®¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¿²¤ëÁ°¤Ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È50²ó¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÀÅ¤«¤ËÏÓÁÈ¤ß¤ò¤·¤¿¡£