°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Î¡Ö¤â¤ß¤¸»û¡×ÉáÌç»û¤Ç¤â¤ß¤¸º×¤ê³«ºÅ¡¡¸«¤´¤í¤Ï12·î½é½Ü
°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤ÎÉáÌç»û¤Ç¡Ö¤â¤ß¤¸º×¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¶¶»Ô±ÀÃ«Ä®¤Ë¤¢¤ëÉáÌç»û¤Ï¡¢¡ÖË¶¶¤Î¤â¤ß¤¸»û¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
300ËÜ°Ê¾å¤Î¥â¥ß¥¸¤ÎÌÚ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢22Æü¤Î¹ÈÍÕ¤Î¿§¤Å¤¤Ï4³ä¤«¤é5³ä¤Û¤É¡£
¸«¤´¤í¤Ï12·î¤Î½é½Ü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸æ¼ë°õ¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¹ÈÍÕ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤ß¤¸º×¤ê¡×¤ÏÍè·î14Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
¾åÅÄ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ºßÂð°åÎÅ,
¥Í¥¸,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Áòº×,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê