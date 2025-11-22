¡Ö¤µ¤¹¤¬Íò¡Ä¡×¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼´éÇ§¾ÚÆ³Æþ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶·ã¡¡Å¾ÇäÂÐºö¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡Íò¤¬22Æü¡¢STARTO¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³èÆ°½ªÎ»Á°¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌ¾¾Î¤ÈÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖWe¡¡are¡¡ARASHI¡×¡£2026Ç¯3·î13Æü¤ËÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Åìµþ¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¤Î5Âç¥É¡¼¥à¤ò½ä¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÂåÉ½¼Ô¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤È¤â¤Ëº£Ç¯6·î2Æü°ÊÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ¤·¤¿²ñ°÷¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢´éÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍò´éÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥àÆ³ÆþÂÐºöËÜµ¤¤¹¤®¤ë¤µ¤¹¤¬¡Ä¡×¡ÖÅ¾ÇäÂÐºö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´éÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤È¤«¡¢ËÜµ¤¤ÇÅ¾ÇäÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÀäÂÐÅ¾Çäµö¤µ¤Ê¤¤¤ÇÍò¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥óÁ´°÷¤¬ÅöÁª¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÍò¤ÎÅ¾Çä¡¦ÉÔÀµ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ°Äì¤·¤¿»ÑÀª¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¤½¤·¤¿¤éÀäÂÐÅ¾Çä¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡¢¤µ¤¹¤¬Íò¤À¤è¡Ä¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ËÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£