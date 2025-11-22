¡ÚÅ·¹ÄÇÕ¡Û·è¾¡¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï3Ëü1414¿Í¡¡¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤ÎÌóÈ¾Ê¬¡¡Á°Ç¯¤«¤é2.5Ëü¿Í¸º¾¯
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼Å·¹ÄÇÕ·è¾¡ Ä®ÅÄ 3-1¿À¸Í(22Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
¥µ¥Ã¥«¡¼Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬3Ëü1414¿Í¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Á°Ç¯¤Î5Ëü6824¿Í¡ÊGÂçºå-¿À¸Í¡Ë¤«¤éÌó2Ëü5000¿Í¤Î¸º¾¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Ï6Ëü7750¿Í¤Ç¡¢1Æü¤ËÆ±¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï6Ëü2466¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌóÈ¾Ê¬¤Î¿Í¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å2»þ2Ê¬¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ÂÐ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Ä®ÅÄ¤¬Á°È¾¤ËÆ£ÈøæÆÂÀÁª¼ê¤ÈÁêÇÏÍ¦µªÁª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¡£¸åÈ¾¤Ë¤ÏÆ£ÈøÁª¼ê¤¬¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¤ÇÆÍ¤Êü¤·3-1¤ÇÄ®ÅÄ¤¬J1¡¢2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ç½é¤ÎÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£