¥«¥ó¥Æ¥ìÃ«¸µÀ±Æà¥¢¥Ê¤¬30ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼º§¡¢¿ÈÄ¹40¥»¥ó¥Áº¹¡Ö¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡×
¥«¥ó¥Æ¥ì¤ÎÃ«¸µÀ±Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬22Æü¡¢Æ±¶É¤òÄÌ¤¸·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Ã«¸µ¥¢¥Ê¤Ï30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Á°Æü21Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤è¤ê°ìÁØ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤ªÁê¼ê¤ÏÂç³Ø»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿°ìÈÌÃËÀ¡£¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤Ç150¥»¥ó¥Á¤ÎÃ«¸µ¥¢¥Ê¤È¤Ï40¥»¥ó¥Á¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö»ä¤Î¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¡£Åìµþ¤ÈÂçºå¤ÇÎ¥¤ì¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º§Ìó¤òµ¡¤ËÁê¼ê¤¬Âçºå¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ã«¸µ¥¢¥Ê¤Ï18Ç¯Æþ¼Ò¡£Æ±¶É¤Î´ÇÈÄ¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡×¤ä¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ç¿Ê¹Ô¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÆ±¶É¤Î´é¡ÉÅª³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£