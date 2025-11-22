ATM¤«¤é¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤Ç¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÖÌÀºÙ½ñ¡×¤Ï¡¢¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¡©
¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª¶â¤òÃù¤á¤¿¤¤¡¢²È·×¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¶â¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ATM¤«¤é¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤ÎÌÀºÙ½ñ¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¡ª»È¤ï¤Ê¤¤¸ýºÂ¤Ë¤ª¶â¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÀºÙ½ñ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ì»þÅª¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿µÏ¿¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÌÀºÙ½ñ¤ÈÄÌÄ¢¤ËµÄ¢¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÄÌÄ¢¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¡¢²¿¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤¬°ú¤½Ð¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤«¤¬°ú¤½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡©¤Èµ¿¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤Ë»È¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¸ýºÂ¤Î»Ä¹â¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢É¬Í×¤Ê¸ýºÂ¤«¤é¤Î°ú¤Íî¤È¤·¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÀºÙ½ñ¤Ï¤ª¶â¤ÎÆ°¤¤ò¼¨¤¹ÂçÀÚ¤ÊµÏ¿¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÄÌÄ¢¤ËµÄ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
²È·×¤Î´ÉÍý¤Ï¡¢¤ª¶â¤òÃù¤á¤ë¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ÈÅÓÉÔÌÀ¶â¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡¢¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ÌÀºÙ½ñ¤Ë¥á¥â¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÀºÙ½ñ¤Î¥á¥â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»È¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¶â³Û¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤ËÉ»ß¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÌÀºÙ½ñ¤Ë¥á¥â¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡ÖÄÌÄ¢¤ËµÄ¢¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤È¤á¤Æºî¶È¤ò¤¹¤ë¤È´Ö°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÀºÙ½ñ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
Q¡§ATM¤«¤é¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÌÀºÙ½ñ¤Ï¡¢¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¡©¡ÖATM¤«¤é¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤Ç¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÌÀºÙ½ñ¤Ï¡¢¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¡© ¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡ÊÆ¿Ì¾´õË¾¡Ë
A¡§ÄÌÄ¢¤ÎÆþ½Ð¶â¤ÎµÏ¿¤ÈÆ±¤¸¤«¡¢³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦ATM¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ëÌÀºÙ½ñ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¼Î¤Æ¤ë¤Ù¤¤«¡¢»ý¤Áµ¢¤ë¤Ù¤¤«Çº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀºÙ½ñ¤ÏÂçÀÚ¤ÊÆþ½Ð¶â¤ÎµÏ¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤º¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£ATM¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÌÀºÙ½ñ¤ò½èÊ¬¤Ç¤¤ë¥´¥ßÈ¢¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼Î¤Æ¤Æµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
