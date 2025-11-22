ÂÍø¶ä¹Ô¡¡¤°¤ó¤ÞÎÐ¤Î¸©Ì±´ð¶â¤Ë£´£¹£²Ëü±ß´óÉÕ
·²ÇÏ¸©¤Î¿¹ÎÓÀ°È÷¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢ÂÍø¶ä¹Ô¤Ï¸©¤Î¡Ö¤°¤ó¤ÞÎÐ¤Î¸©Ì±´ð¶â¡×¤Ë£´£¹£²Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´óÉÕ¶â¤Î¼õÇ¼¼°¤Ï¸©Ä£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂÍø¶ä¹Ô¤ÎÂçÄÍ¹À¼ù¼èÄùÌò¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤¬»³ËÜÃÎ»ö¤Ë¡¢´óÉÕ¶â£´£¹£²Ëü±ß¤ÎÌÜÏ¿¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÍø¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤³¤È¤·£±£°·î¤ËÁÏ¶È£±£³£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢µÇ°»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æº£²ó¡¢»äÊçºÄ¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Î°ìÉô¤ò¡¢·²ÇÏ¤äÆÊÌÚ¡¢°ñ¾ë¡¢ºë¶Ì¤Î´Ä¶Ê¬Ìî¤Î´ð¶â¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÍø¶ä¹Ô¤«¤é¤Î´óÉÕ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢»³ËÜÃÎ»ö¤Ï¡Ö´ð¶â»ö¶È¤Îºâ¸»¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£´óÉÕ¶â¤Ï¡¢¿å¸»ÃÏ°è¤Ê¤É¤Î¿¹ÎÓÀ°È÷»ö¶È¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£